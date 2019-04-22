"Атлетико" пополнил список претендентов на Триппьера

"Атлетико" пополнил список клубов, заинтересованных в правом защитнике "Тоттенхэма" и сборной Англии Киране Триппьере.

Ярко выступив на Чемпионате Мира в России прошлым летом, Триппьер не смог перенести эту игру на клубный уровень. Недавно сам Киран признал, что недоволен собой в нынешнем сезоне.



У Триппьера остается еще пять лет по своему контракту, однако Daily Mail утверждает, что "шпоры" задумываются о приобретении сразу двух крайних защитников, один из которых может стать заменой как раз для сбавившего обороты Кирана.



За последнее время 28-летнего англичанина сватали в "Наполи", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", однако теперь в списке претендентов на Триппьера появился еще один клуб в лице "Атлетико".



Клуб из Мадрида уже сделал предварительный запрос насчет Кирана и теперь готов выдвинуть свое предложение в размере 15 миллионов фунтов плюс бонусы. С такой же суммой готов расстаться и "Наполи", тогда как для "Эвертона" и "Юнайтед" экс-игрок "Бернли" является альтернативой Аарону Ван-Биссаке из "Кристал Пэлас".