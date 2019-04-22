Мусса Сиссоко пропустит первый матч с "Аяксом"

Мусса Сиссоко Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко пропустит первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Аякса" из-за травма паха.

Это повреждение Сиссоко, кандидат на звание Игрока Года в своей команде, получил в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" посреди прошлой недели.

В результате Мусса не смог вернуться к "горожанам" в минувшую субботу в рамках Премьер-Лиги, а сегодня стало известно, что 29-летний француз пропустит две недели.

Таким образом, Сиссоко станет еще одной потерей "шпор" в домашнем матче против "Аякса" 30 апреля, помимо травмированного Харри Кейна и дисквалифицированного Сон Хен Мина.

"Мусса Сиссоко не сыграет с "Брайтоном" во вторник, он пропустит около двух недель. Мы надеемся, что он вернется раньше, но я не слишком оптимистичен на этот счет", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино Evening Standard.


Метки Сиссоко, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 18:00

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  1. ray-black 22.04.2019 18:47 # ray-black
    Потеря конечно. Мусса как то незаметно стал важным игроком нашей команды. С успехом заняв освободившуюся после ухода Дембеле нишу центрального бокс-ту-бокс полузащитника. Конечно у нас есть кому заменить, но я и все бы предпочли здорового Муссу Сиссоко на поле.

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