Мусса Сиссоко пропустит первый матч с "Аяксом"
Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко пропустит первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Аякса" из-за травма паха.
Это повреждение Сиссоко, кандидат на звание Игрока Года в своей команде, получил в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" посреди прошлой недели.
В результате Мусса не смог вернуться к "горожанам" в минувшую субботу в рамках Премьер-Лиги, а сегодня стало известно, что 29-летний француз пропустит две недели.
Таким образом, Сиссоко станет еще одной потерей "шпор" в домашнем матче против "Аякса" 30 апреля, помимо травмированного Харри Кейна и дисквалифицированного Сон Хен Мина.
"Мусса Сиссоко не сыграет с "Брайтоном" во вторник, он пропустит около двух недель. Мы надеемся, что он вернется раньше, но я не слишком оптимистичен на этот счет", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино Evening Standard.
22.04.2019 18:00
Просмотров: 263
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Потеря конечно. Мусса как то незаметно стал важным игроком нашей команды. С успехом заняв освободившуюся после ухода Дембеле нишу центрального бокс-ту-бокс полузащитника. Конечно у нас есть кому заменить, но я и все бы предпочли здорового Муссу Сиссоко на поле.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий