Ван Дейк потребовал от "Ливерпуля" финишировать с 97 очками

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк поставил перед своей командой задачу финишировать в Премьер-Лиге с 97 очками.

В воскресенье против "Кардиффа" подопечные Юргена Клоппа одержали свою девятую победу подряд с учетом всех соревнований. Последний раз им удавалось подобное еще в апреле 2014.

Этот результат одновременно ознаменовал новый рекорд "Ливерпуля" по количеству набранных очков за все время выступлений в Премьер-Лиге — 88, что на два больше достижения команды Рафаэля Бенитеса 10 лет назад.

Однако до завершения сезона "красным" предстоит провести еще три матча на внутренней арене, и Ван Дейк жаждет выиграть их все. Только так "Ливерпуль" сохранит шансы стать чемпионом.

"100 процентов. Нам нужно выиграть все свои оставшиеся матчи. Это единственное, на чем мы сосредоточены".

"Впереди еще три матча, и мы постараемся выиграть их все. Это будет очень сложно, но мы приложим все усилия".

"Против "Кардиффа" мы сделали, что было необходимо. Мы оставались терпеливыми и показали очень зрелую игру. Было приятно набрать три очка. В пятницу нас ждет новое испытание, поэтому посмотрим, как все сложится", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 371

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arhangel777 22.04.2019 17:15 # arhangel777
    Просто капитан очевидность))) больше они хоть как не напрягаясь набрать не смогут!

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 22.04.2019 17:14 # pistolero-lfc
    надо было требовать 100 очков, мля

    (ответить)

  3. superglor 22.04.2019 17:05 # superglor
    А наберут 96.
    YNWA!

    (ответить)

  4. slash-lfc 22.04.2019 17:02 # slash-lfc
    Кектус.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: