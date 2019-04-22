Гвардиола предупредил, что малейшая ошибка может оставить "Сити" без титула

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что даже малейшая ошибка может оставить его команду без титула Премьер-Лиги.

Вылетев от "Тоттенхэма" с четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, теперь "горожане" стараются избежать осечек в Премьер-Лиге, потому что от судьбы титула зависит, успешным или провальным будет этот сезон для них. И разница между успехом и провалом чрезвычайно мала, предупреждает Гвардиола.

"У "Ливерпуля" глубокий состав, и они выходят на пик формы в идеальный момент. Я рад этому. Один дюйм, и для тебя все может закончиться".

"Вы меня извините, но я не собираюсь судить о своей команде по этому дюйму. Вы можете, но не я, потому что я каждый день мог видеть, что они делали последние два года".

"Моей команде не надо проявлять характер — они и так это делают два сезона каждые три дня. Я люблю свою команду", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 948

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  1. arhangel777 22.04.2019 17:12 # arhangel777
    Поджигает, все как обычно, просто лучший!
    Come on, City!!!

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  2. vyrentz 22.04.2019 16:53 # vyrentz
    А как же ПОКИР?

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  3. scouser2005 22.04.2019 16:48 # scouser2005
    А король то лысый ))

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  4. mancityman 22.04.2019 16:42 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. pistolero-lfc 22.04.2019 16:31 # pistolero-lfc
    КАРАЛИ!!1

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  6. firmino9 22.04.2019 16:25 # firmino9
    У Ливерпуля глубокий состав)))))))

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  7. blackdreamer 22.04.2019 16:20 # blackdreamer
    обосруться с лестером

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  8. ashlikcole3 22.04.2019 16:10 # ashlikcole3
    лысый шарлатан снова в игры разума играет

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  9. silva77 22.04.2019 16:08 # silva77
    КАРОЛЬ

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