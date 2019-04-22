Гвардиола предупредил, что малейшая ошибка может оставить "Сити" без титула
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что даже малейшая ошибка может оставить его команду без титула Премьер-Лиги.
Вылетев от "Тоттенхэма" с четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, теперь "горожане" стараются избежать осечек в Премьер-Лиге, потому что от судьбы титула зависит, успешным или провальным будет этот сезон для них. И разница между успехом и провалом чрезвычайно мала, предупреждает Гвардиола.
"У "Ливерпуля" глубокий состав, и они выходят на пик формы в идеальный момент. Я рад этому. Один дюйм, и для тебя все может закончиться".
"Вы меня извините, но я не собираюсь судить о своей команде по этому дюйму. Вы можете, но не я, потому что я каждый день мог видеть, что они делали последние два года".
"Моей команде не надо проявлять характер — они и так это делают два сезона каждые три дня. Я люблю свою команду", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
22.04.2019 16:00
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Последние комментарии:
Поджигает, все как обычно, просто лучший!
Come on, City!!!
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А как же ПОКИР?
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А король то лысый ))
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КОРОЛЬ!!!
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КАРАЛИ!!1
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У Ливерпуля глубокий состав)))))))
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обосруться с лестером
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лысый шарлатан снова в игры разума играет
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КАРОЛЬ
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