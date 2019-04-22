Гвардиола предупредил, что малейшая ошибка может оставить "Сити" без титула

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что даже малейшая ошибка может оставить его команду без титула Премьер-Лиги.

Вылетев от "Тоттенхэма" с четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, теперь "горожане" стараются избежать осечек в Премьер-Лиге, потому что от судьбы титула зависит, успешным или провальным будет этот сезон для них. И разница между успехом и провалом чрезвычайно мала, предупреждает Гвардиола.



"У "Ливерпуля" глубокий состав, и они выходят на пик формы в идеальный момент. Я рад этому. Один дюйм, и для тебя все может закончиться".



"Вы меня извините, но я не собираюсь судить о своей команде по этому дюйму. Вы можете, но не я, потому что я каждый день мог видеть, что они делали последние два года".



"Моей команде не надо проявлять характер — они и так это делают два сезона каждые три дня. Я люблю свою команду", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.