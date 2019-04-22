Мерсон считает, что Хау мог бы возглавить "Челси" вместо Сарри

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что Эдди Хау из "Борнмута" мог бы сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси".

В концовке своего дебютного английского сезона Сарри сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и за победу в Лиге Европы. Если Маурицио провалится на обоих фронтах, ему едва ли удастся избежать увольнения.



Кроме того, боссы "Челси" не могут не закрывать глаза на зреющее среди фанатов недовольство стилем итальянского специалиста. Все это делает уход Сарри весьма вероятным, и у Мерсона есть ответ, кем заменить Маурицио.



"Если Роман Абрамович все еще будет здесь в следующем сезоне и не продаст клуб, новым тренером "Челси" мог бы стать Эдди Хау".



"Думаю, болельщики замечательно бы восприняли это назначение. Хау играет в напористый футбол. Болельщикам "Челси" нужно зрелище, и я думаю, владелец этого тоже хочет, пускай он теперь не так активен".



"Сарри пригласили, чтобы он играл в тот футбол, в который играл его "Наполи". При нем команда должна была забивать много голов и вызывать восторг зрителей. Думаю, этому было просто не суждено случиться, но Хау играет именно так, как им нужно. Он гораздо лучше вскрывает игру", — сообщил Мерсон в эфире.