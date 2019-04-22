Гвардиола: "Фоден — особенный игрок"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Фила Фодена и выразил уверенность, что юный полузащитник сможет стать большой звездой.

В минувшую субботу 18-летний Фоден забил свой первый гол за карьеру в рамках Премьер-Лиги, обеспечив своему родному клубу важнейшую победу над "Тоттенхэмом" (1:0).



Из-за высокой конкуренции игровое время Фодена в этом сезоне весьма ограничено, однако Гвардиола доверяет Филу и ожидает, что со временем англичанин значительно прибавит.



"Он особенный. В следующем сезоне ему придется конкурировать с Фернандиньо, Давидом Сильвой, Кевином Де Брюйне, Илкаем Гюндоганом. Он должен бегать и бегать, чтобы убедить меня, что может играть за нас. Но я верю в него. Очень верю".



"Когда я только пришел сюда, Чики (Бегиристайн, спортивный директор "Сити") сказал мне: "Ты должен познакомиться с одним игроком — ему 15-16 лет, но ты должен узнать о нем". Когда в моем первом сезоне он позанимался с нам день или два, я сказал: "Вау, ты прав, Чики. Этот игрок хорош".



"Однако я знаю, как это работает. Молодые игроки должны быть осторожны. Как бы быстро ты ни двигался наверх, ты всегда можешь упасть, поэтому ты должен контролировать ситуацию. Но у нас нет никаких сомнений насчет него".



"Каждый раз, когда он играет, он показывает высший уровень — уровень игрока "Манчестер Сити". Выступать за большие команды, топ-клубы, вроде "Тоттенхэма", "Барселоны" и "Реала" не бывает просто. Он он способен на это, и ему только 18. Поэтому я так доволен им".



"Я наблюдаю его каждый день на тренировках. Этот игрок обладает чем-то особенным. Как игрок и тренер, я повидал многих футболистов, но у него есть нечто такое, что сложно отыскать".



"Теперь требуется терпение и только. Посмотрим, как долго продлится его карьера. Надеюсь, долго", — цитирует Гвардиолу Goal.