Эмери: "Арсенал упустил большую возможность"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что домашнее поражение от "Кристал Пэлас" было "большой возможностью", которую его команда упустила.
Если бы в воскресенье "канониры" одержали свою 11-ю домашнюю победу подряд, то вышли бы на третье место в Премьер-Лиге. Однако подопечные Эмери допустили осечку, проиграв "Пэлас" со счетом 2:3.
Унаи расстроен, что "Арсенал" не смог улучшить свое турнирное положение, но вместе с тем продолжает верить, что его команда не останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон.
"Я очень разочарован, потому что это была большая возможность. Однако прежде у нас было много других больших возможностей и ключевых моментов, благодаря которым мы сохраняем шансы достичь своей приоритетной цели — обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на следующий год".
"Но сегодня, да, мы упустили большую возможность. Это не меняет наших идей или планов на следующий матч — все по-прежнему в наших руках. Я по-прежнему уверен и хочу быть позитивен".
"В этот ключевой момент сезона мы все еще имеем шансы финишировать в топ-4 благодаря той упорной работе, что мы проделали".
"В целом мы можем гордиться этим сезоном. Сегодня мы разочарованы, но завтра мы должны взбодриться и подготовиться к выезду к "Вулверхэмптону", — цитирует Эмери Evening Standard.
22.04.2019 13:00
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сам говнарей в старт поставил - теперь некуй сожалеть
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все кто сверху пишет ему, он вас читает посоны. аминь.
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Крассавчик. Наполи красиво прошел. Игроки подшатались немного. Ниче страшного идем дальше...
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Дай нам Евротрофей, первый за 25 лет!!! Будем благодарны!
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Сосредоточься лучше на Лиге Европы. И трофей и место в ЛЧ и опыт по выигрыванию этого трофея у тебя есть.
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