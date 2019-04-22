Эмери: "Арсенал упустил большую возможность"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что домашнее поражение от "Кристал Пэлас" было "большой возможностью", которую его команда упустила.

Если бы в воскресенье "канониры" одержали свою 11-ю домашнюю победу подряд, то вышли бы на третье место в Премьер-Лиге. Однако подопечные Эмери допустили осечку, проиграв "Пэлас" со счетом 2:3.

Унаи расстроен, что "Арсенал" не смог улучшить свое турнирное положение, но вместе с тем продолжает верить, что его команда не останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

"Я очень разочарован, потому что это была большая возможность. Однако прежде у нас было много других больших возможностей и ключевых моментов, благодаря которым мы сохраняем шансы достичь своей приоритетной цели — обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на следующий год".

"Но сегодня, да, мы упустили большую возможность. Это не меняет наших идей или планов на следующий матч — все по-прежнему в наших руках. Я по-прежнему уверен и хочу быть позитивен".

"В этот ключевой момент сезона мы все еще имеем шансы финишировать в топ-4 благодаря той упорной работе, что мы проделали".

"В целом мы можем гордиться этим сезоном. Сегодня мы разочарованы, но завтра мы должны взбодриться и подготовиться к выезду к "Вулверхэмптону", — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 13:00

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  1. mixmaster 22.04.2019 13:40 # mixmaster
    сам говнарей в старт поставил - теперь некуй сожалеть

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  2. easports 22.04.2019 13:34 # easports
    все кто сверху пишет ему, он вас читает посоны. аминь.

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  3. tot35 22.04.2019 13:31 # tot35
    Крассавчик. Наполи красиво прошел. Игроки подшатались немного. Ниче страшного идем дальше...

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  4. parlor3 22.04.2019 13:19 # parlor3
    Дай нам Евротрофей, первый за 25 лет!!! Будем благодарны!

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  5. suddenly 22.04.2019 13:09 # suddenly
    Сосредоточься лучше на Лиге Европы. И трофей и место в ЛЧ и опыт по выигрыванию этого трофея у тебя есть.

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