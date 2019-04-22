Эмери: "Арсенал упустил большую возможность"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что домашнее поражение от "Кристал Пэлас" было "большой возможностью", которую его команда упустила.

Если бы в воскресенье "канониры" одержали свою 11-ю домашнюю победу подряд, то вышли бы на третье место в Премьер-Лиге. Однако подопечные Эмери допустили осечку, проиграв "Пэлас" со счетом 2:3.



Унаи расстроен, что "Арсенал" не смог улучшить свое турнирное положение, но вместе с тем продолжает верить, что его команда не останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон.



"Я очень разочарован, потому что это была большая возможность. Однако прежде у нас было много других больших возможностей и ключевых моментов, благодаря которым мы сохраняем шансы достичь своей приоритетной цели — обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на следующий год".



"Но сегодня, да, мы упустили большую возможность. Это не меняет наших идей или планов на следующий матч — все по-прежнему в наших руках. Я по-прежнему уверен и хочу быть позитивен".



"В этот ключевой момент сезона мы все еще имеем шансы финишировать в топ-4 благодаря той упорной работе, что мы проделали".



"В целом мы можем гордиться этим сезоном. Сегодня мы разочарованы, но завтра мы должны взбодриться и подготовиться к выезду к "Вулверхэмптону", — цитирует Эмери Evening Standard.