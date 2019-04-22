Клопп не ожидает помощи от "Юнайтед"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает помощи со стороны "Манчестер Юнайтед", который имеет возможность поставить подножку своим соседям из "Манчестер Сити".
В данный момент "Сити" отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" на два очка, но имеет матч в запасе — это будет дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в ближайшую среду.
После поражения "Юнайтед" со счетом 4:0 от "Эвертона" в воскресенье Клопп не возлагает особых надежд на "красных дьяволов" и в любом случае хочет, чтобы его команда была сосредоточена только на своей игре.
"Думаю, я посмотрю их дерби, если больше нечем будет заняться. Надеюсь, я все-таки найду себе дело, потому что мы не можем повлиять на этот матч".
"В данный момент не похоже, чтобы "Манчестер Юнайтед" мог реально... С каким счетом они проиграли сегодня? 3:0? 4:0? Поэтому давайте посмотрим. "Сити" точно будет готов, и мы посмотрим, готов ли "Юнайтед".
"Это очередной матч для "Сити". Матч, который им нужно сыграть. Когда мы играли там, то сыграл 0:0, но тогда "Манчестер Юнайтед" был в гораздо лучшей форме".
"Если "Юнайтед" отберет у них очки, а мы выиграем у "Хаддерсфилда" и затем отправимся к "Ньюкаслу" с мыслью о том, что мы на полпути к цели, то обязательно оступимся".
"Мы должны быть сосредоточены на своей игре. Пока что у нас это хорошо получается, поэтому я не вижу причин что-либо менять в этом отношении", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
22.04.2019 12:00
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Последние комментарии:
"В данный момент не похоже, чтобы "Манчестер Юнайтед" мог реально... С каким счетом они проиграли сегодня? 3:0? 4:0?... " – ну что за ТОП, а?
Одним предложение дал команду ФАС на Сити. Но, к сожалению, мёртвые пчёлы не гудят = Манчестер Юнайтед и игра в футбол – вещи не совместимые.
(ответить)
А так он в чем-то прав, колбаса опять без АПЛ в этом году.
(ответить)
У Сити 4 изичных матча, улетайте.
(ответить)
от сити дегей пустит все 8, инфа 147%
(ответить)
Клопп супер ТОП!
(ответить)
Нннда, если быть честными то Бернли и Лестер могут отобрать очки у Сити, но и у Ливерки могут отобрать Нью-Касл либо Волки! Так что поживем увидим.
Come on, City!!!
(ответить)
Все правильно. Только лохи не обыграет такого му
(ответить)
Ну если Сульшер уже команде угрожает разгоном, какая у нее может быть мотивация драться?
(ответить)
мда, в тот же самый лестер верится больше чем в мю, рил
(ответить)
"Если "Юнайтед" отберет у них очки, а мы выиграем у "Хаддерсфилда" и затем отправимся к "Ньюкаслу" с мыслью о том, что мы на полпути к цели, то обязательно оступимся"
Лол, а если не МЮ, то кто отберет у Сити очки? Бернли, Лестер, Брайтон? Последняя надежда у портовых только на МЮ.
(ответить)
Открыта новая команда - Шестьноль Юнайтед.
(ответить)
В данный момент не похоже, чтобы "Манчестер Юнайтед" мог реально...
Источник: http://fapl.ru/posts/70252/?c=1
Пытается подстегнуть манков. Однако, что мертво, умереть не может. Нет смысла тыкать в мертвого палкой.
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Боже, они эжвертону сливают 4-0, какой сити?
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Ахаххаха какой же топ.
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"Думаю, я посмотрю их дерби, если больше нечем будет заняться."
Тут сыглы
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Чего ждать от этих инвалидов? Отшпилит их мансити, без вариантов! Конечно, хорошо если я ошибусь! 😂 но, эт врятли
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лукавый
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