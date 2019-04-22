Клопп не ожидает помощи от "Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает помощи со стороны "Манчестер Юнайтед", который имеет возможность поставить подножку своим соседям из "Манчестер Сити".

В данный момент "Сити" отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" на два очка, но имеет матч в запасе — это будет дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в ближайшую среду.



После поражения "Юнайтед" со счетом 4:0 от "Эвертона" в воскресенье Клопп не возлагает особых надежд на "красных дьяволов" и в любом случае хочет, чтобы его команда была сосредоточена только на своей игре.



"Думаю, я посмотрю их дерби, если больше нечем будет заняться. Надеюсь, я все-таки найду себе дело, потому что мы не можем повлиять на этот матч".



"В данный момент не похоже, чтобы "Манчестер Юнайтед" мог реально... С каким счетом они проиграли сегодня? 3:0? 4:0? Поэтому давайте посмотрим. "Сити" точно будет готов, и мы посмотрим, готов ли "Юнайтед".



"Это очередной матч для "Сити". Матч, который им нужно сыграть. Когда мы играли там, то сыграл 0:0, но тогда "Манчестер Юнайтед" был в гораздо лучшей форме".



"Если "Юнайтед" отберет у них очки, а мы выиграем у "Хаддерсфилда" и затем отправимся к "Ньюкаслу" с мыслью о том, что мы на полпути к цели, то обязательно оступимся".



"Мы должны быть сосредоточены на своей игре. Пока что у нас это хорошо получается, поэтому я не вижу причин что-либо менять в этом отношении", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.