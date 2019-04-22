Клопп не ожидает помощи от "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает помощи со стороны "Манчестер Юнайтед", который имеет возможность поставить подножку своим соседям из "Манчестер Сити".

В данный момент "Сити" отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" на два очка, но имеет матч в запасе — это будет дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в ближайшую среду.

После поражения "Юнайтед" со счетом 4:0 от "Эвертона" в воскресенье Клопп не возлагает особых надежд на "красных дьяволов" и в любом случае хочет, чтобы его команда была сосредоточена только на своей игре.

"Думаю, я посмотрю их дерби, если больше нечем будет заняться. Надеюсь, я все-таки найду себе дело, потому что мы не можем повлиять на этот матч".

"В данный момент не похоже, чтобы "Манчестер Юнайтед" мог реально... С каким счетом они проиграли сегодня? 3:0? 4:0? Поэтому давайте посмотрим. "Сити" точно будет готов, и мы посмотрим, готов ли "Юнайтед".

"Это очередной матч для "Сити". Матч, который им нужно сыграть. Когда мы играли там, то сыграл 0:0, но тогда "Манчестер Юнайтед" был в гораздо лучшей форме".

"Если "Юнайтед" отберет у них очки, а мы выиграем у "Хаддерсфилда" и затем отправимся к "Ньюкаслу" с мыслью о том, что мы на полпути к цели, то обязательно оступимся".

"Мы должны быть сосредоточены на своей игре. Пока что у нас это хорошо получается, поэтому я не вижу причин что-либо менять в этом отношении", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. benefactor 22.04.2019 13:40 # benefactor
    "В данный момент не похоже, чтобы "Манчестер Юнайтед" мог реально... С каким счетом они проиграли сегодня? 3:0? 4:0?... " – ну что за ТОП, а?

    Одним предложение дал команду ФАС на Сити. Но, к сожалению, мёртвые пчёлы не гудят = Манчестер Юнайтед и игра в футбол – вещи не совместимые.

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  2. ofori-twumasi 22.04.2019 13:02 # ofori-twumasi
    А так он в чем-то прав, колбаса опять без АПЛ в этом году.

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  3. ganinilyha 22.04.2019 12:59 # ganinilyha
    У Сити 4 изичных матча, улетайте.

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  4. j-silver 22.04.2019 12:59 # j-silver
    от сити дегей пустит все 8, инфа 147%

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  5. skychnie-oboi 22.04.2019 12:56 # skychnie-oboi
    Клопп супер ТОП!

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  6. arhangel777 22.04.2019 12:53 # arhangel777
    Нннда, если быть честными то Бернли и Лестер могут отобрать очки у Сити, но и у Ливерки могут отобрать Нью-Касл либо Волки! Так что поживем увидим.
    Come on, City!!!

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  7. chr1s8rown 22.04.2019 12:52 # chr1s8rown
    Все правильно. Только лохи не обыграет такого му

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  8. akadam 22.04.2019 12:51 # akadam
    Ну если Сульшер уже команде угрожает разгоном, какая у нее может быть мотивация драться?

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  9. gerrard08 22.04.2019 12:44 # gerrard08
    мда, в тот же самый лестер верится больше чем в мю, рил

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  10. superglor 22.04.2019 12:40 # superglor
    "Если "Юнайтед" отберет у них очки, а мы выиграем у "Хаддерсфилда" и затем отправимся к "Ньюкаслу" с мыслью о том, что мы на полпути к цели, то обязательно оступимся"

    Лол, а если не МЮ, то кто отберет у Сити очки? Бернли, Лестер, Брайтон? Последняя надежда у портовых только на МЮ.

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  11. superglor 22.04.2019 12:36 # superglor
    Открыта новая команда - Шестьноль Юнайтед.

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  12. vyrentz 22.04.2019 12:30 # vyrentz
    В данный момент не похоже, чтобы "Манчестер Юнайтед" мог реально...

    Источник: http://fapl.ru/posts/70252/?c=1

    Пытается подстегнуть манков. Однако, что мертво, умереть не может. Нет смысла тыкать в мертвого палкой.

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  13. lfc-in-my-heart 22.04.2019 12:24 # lfc-in-my-heart
    Боже, они эжвертону сливают 4-0, какой сити?

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  14. slash-lfc 22.04.2019 12:21 # slash-lfc
    Ахаххаха какой же топ.

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  15. xin 22.04.2019 12:17 # xin
    "Думаю, я посмотрю их дерби, если больше нечем будет заняться."

    Тут сыглы

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  16. machete147703 22.04.2019 12:08 # machete147703
    Чего ждать от этих инвалидов? Отшпилит их мансити, без вариантов! Конечно, хорошо если я ошибусь! &#128514; но, эт врятли

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  17. lancerlancer1 22.04.2019 12:04 # lancerlancer1
    лукавый

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