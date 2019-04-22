Матич: "У нас не было лидеров на поле"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что у его команды нет игроков, которые могли бы повести партнеров за собой в трудный момент.

Накануне "красные дьяволы" потерпели свое пятое выездное поражение подряд с учетом всех соревнований, чего с ними не случалось с марта 1981. На сей раз "Юнайтед" беззубо проиграл "Эвертону" со счетом 4:0.



В этом поражении 30-летний серб больше других винит себя. Матич признает, что соперник вчистую переиграл его в центре поля.



"Наибольшая проблема в том, что у нас не было лидеров на поле. В данном случае речь обо мне, потому что я один из самых опытных парней в команде, и если мы не выигрываем борьбу в центре поля, нам становится сложно играть".



"Если кого и нужно винить в этом поражении, то это я. Думаю, моя ответственность выше, потому что я один из самых опытных в раздевалке", — сообщил Матич Stadium Astro.