Матич: "У нас не было лидеров на поле"

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что у его команды нет игроков, которые могли бы повести партнеров за собой в трудный момент.

Накануне "красные дьяволы" потерпели свое пятое выездное поражение подряд с учетом всех соревнований, чего с ними не случалось с марта 1981. На сей раз "Юнайтед" беззубо проиграл "Эвертону" со счетом 4:0.

В этом поражении 30-летний серб больше других винит себя. Матич признает, что соперник вчистую переиграл его в центре поля.

"Наибольшая проблема в том, что у нас не было лидеров на поле. В данном случае речь обо мне, потому что я один из самых опытных парней в команде, и если мы не выигрываем борьбу в центре поля, нам становится сложно играть".

"Если кого и нужно винить в этом поражении, то это я. Думаю, моя ответственность выше, потому что я один из самых опытных в раздевалке", — сообщил Матич Stadium Astro.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. makaku 22.04.2019 11:42 # makaku
    Оле Оле Оле Оле! Манчестир Чемпиоон!
    ОЛЕЕЕ ОЛЕЕ ОЛЕЕЕ ОЛЕЕЕ!

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  2. askarko 22.04.2019 11:24 # askarko
    а ты что? мельдоний кончился чтоли?

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  3. chr1s8rown 22.04.2019 11:06 # chr1s8rown
    Норм дефеа унижает му пуская мячи из 30-40 метров
    Аура санчоуса начинает дейтсвовать
    Все игроки му стали капризными .

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