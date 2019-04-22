Сарри не согласен с тем, что Жиру мало играет

Наставник "Челси" Маурицио Сарри не согласился со своим нападающим Оливье Жиру, пожаловавшимся на дефицит игрового времени.

На прошлой неделе Жиру заявил, что не будут мириться с ролью запасного нападающего в следующем сезоне, а также признался, что у него уже есть несколько предложений на стороне.



Однако Сарри считает жалобы 32-летнего француза необоснованными, подкрепляя свою точку зрения статистикой.



"Против "Славии" Жиру сыграл свой матч номер 39. Тридцать девять! Не номер девять, а 39. Из них он 19 или 20 раз выходил в стартовом состав — я не помню, сколько точно. Поэтому я не могу согласиться с ним, что он мало играет. Он играет, и он очень полезен, как в эти 70 минут против "Славии".



"Он очень, очень полезен для нас. Он сыграл очень хорошо, но ему требуется больше времени на восстановление, чем другим игрокам, потому что в нем 90 кг веса", — цитирует Сарри Goal.