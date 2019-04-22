Сарри не согласен с тем, что Жиру мало играет

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри не согласился со своим нападающим Оливье Жиру, пожаловавшимся на дефицит игрового времени.

На прошлой неделе Жиру заявил, что не будут мириться с ролью запасного нападающего в следующем сезоне, а также признался, что у него уже есть несколько предложений на стороне.

Однако Сарри считает жалобы 32-летнего француза необоснованными, подкрепляя свою точку зрения статистикой.

"Против "Славии" Жиру сыграл свой матч номер 39. Тридцать девять! Не номер девять, а 39. Из них он 19 или 20 раз выходил в стартовом состав — я не помню, сколько точно. Поэтому я не могу согласиться с ним, что он мало играет. Он играет, и он очень полезен, как в эти 70 минут против "Славии".

"Он очень, очень полезен для нас. Он сыграл очень хорошо, но ему требуется больше времени на восстановление, чем другим игрокам, потому что в нем 90 кг веса", — цитирует Сарри Goal.


Метки Жиру, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 10:00

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  1. pistolero-lfc 22.04.2019 11:42 # pistolero-lfc
    Потому что в нем 90 кг веса.
    Свинья ебаная

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  2. arhangel777 22.04.2019 11:37 # arhangel777
    Он его толстым обозвал? А в Игуаине тогда сколько кило?

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  3. john-jones 22.04.2019 10:48 # john-jones
    Как Кепа решит, так и будет. Скажет, что надо играть больше, будет играть больше.

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  4. chebrec 22.04.2019 10:26 # chebrec
    Жиру атлет

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  5. osivori 22.04.2019 10:20 # osivori
    не середняку решать сколько должен играть жиру

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