Сарри не согласен с тем, что Жиру мало играет
Наставник "Челси" Маурицио Сарри не согласился со своим нападающим Оливье Жиру, пожаловавшимся на дефицит игрового времени.
На прошлой неделе Жиру заявил, что не будут мириться с ролью запасного нападающего в следующем сезоне, а также признался, что у него уже есть несколько предложений на стороне.
Однако Сарри считает жалобы 32-летнего француза необоснованными, подкрепляя свою точку зрения статистикой.
"Против "Славии" Жиру сыграл свой матч номер 39. Тридцать девять! Не номер девять, а 39. Из них он 19 или 20 раз выходил в стартовом состав — я не помню, сколько точно. Поэтому я не могу согласиться с ним, что он мало играет. Он играет, и он очень полезен, как в эти 70 минут против "Славии".
"Он очень, очень полезен для нас. Он сыграл очень хорошо, но ему требуется больше времени на восстановление, чем другим игрокам, потому что в нем 90 кг веса", — цитирует Сарри Goal.
22.04.2019 10:00
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Потому что в нем 90 кг веса.
Свинья ебаная
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Он его толстым обозвал? А в Игуаине тогда сколько кило?
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Как Кепа решит, так и будет. Скажет, что надо играть больше, будет играть больше.
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Жиру атлет
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не середняку решать сколько должен играть жиру
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