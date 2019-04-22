35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 22 апреля поединком "Челси" и "Бернли" завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — БЕРНЛИ 22:00 Онлайн-трансляция



В минувший уикенд все трое конкурентов "Челси" в борьбе за попадание в топ-4 — "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" — проиграли. Это дает "синим" прекрасную возможность запрыгнуть сразу на третью позицию в Премьер-Лиге.



"Бернли" выиграл все три своих последних матча в Премьер-Лиге, чем практически решил задачу по выживанию. Последний раз "бордовым" удавалось одержать четыре победы подряд в чемпионате еще пять лет назад.



Стоит отметить, что "Бернли" первой половины сезона и второй — это две разных команды. Если бы учитывались только результаты в 2019 году, то "бордовые" занимали бы пятое место (до начала 35-го тура).



На стороне "Бернли" преимущество в свежести, ведь "Челси" в минувший четверг играл со "Славией" в Лиге Европы. В это матче Маурицио Сарри задействовал даже Эдена Азара, которому несколько раз крепко досталось по ногам.



В девяти последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "Челси" потерпел только одно поражение, одержав шесть побед. То единственное поражение случилось в первом туре прошлого сезона на "Стэмфорд Бридж".



Ожидается, что Азар успеет залечить свои ушибы и выйдет в стартовом составе "Челси", а вот защитника Антонио Рюдигера все еще беспокоит колено.



В лазарете "Бернли" остаются Стивен Дефур, Аарон Леннон и Питер Крауч. Филу Бардсли предстоит фитнес-тест.