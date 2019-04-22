Бернарду Силва: "Дерби Манчестера определит судьбу титула"

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что результат дерби против "Манчестер Юнайтед" в ближайшую среду может стать определяющим для судьбы титула Премьер-Лиги.

По итогам уикенда две лидирующие в Премьер-Лиге команды остались на своих местах. "Сити" взял реванш у "Тоттенхэма" за вылет из Лиги Чемпионов, а "Ливерпуль" сломил сопротивление ведущего борьбу за выживание "Кардиффа".

В данный момент "красные" имеют два очка преимущества над конкурентом, однако у "горожан" есть матч в запасе — который они сыграют в среду вечером против "Юнайтед".

"Мы были так рады победить в субботу, и теперь нас ждет еще один тяжелый матч — против "Манчестер Юнайтед". Думаю, он будет определяющим для титула".

"Это большой матч для нас, большой матч для них. Им нужны очки, чтобы попасть в топ-4, а нам нужны очки для борьбы за титул".

"Так что мы ожидаем очень сложный матч против одной из лучших команд в Англии. Они будут мотивированы, чтобы обыграть нас, и мы находимся в предвкушении. Мы знаем, что нам нужно побеждать. Мы под давлением, но это даже хорошо", — цитирует Силву Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Силва

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. yerkin-2011 22.04.2019 09:18 # yerkin-2011
    Надеюсь, слабоумный МЮ хотя бы в ничейку сыграет против Футбольных Олигархов.

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  2. shakur 22.04.2019 09:09 # shakur
    Покер Санчеса

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  3. arhangel777 22.04.2019 09:07 # arhangel777
    Топарик жуткий!
    Come on, City!!!

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  4. iceteam 22.04.2019 09:05 # iceteam
    Колбасники, такие смешные, надеялись на курятник, курятник проеbал, теперь надеются на Лестер)) ухахахах, ничему жизнь не учит, этих никчемышей))

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  5. makaku 22.04.2019 09:02 # makaku
    Всё предрешено.
    Манки луз к бабке не ходи

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  6. pistolero-lfc 22.04.2019 09:01 # pistolero-lfc
    хорошо, что ты такого мнения. Варди и ко точат зубы и кулаки для вас.

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