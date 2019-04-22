Бернарду Силва: "Дерби Манчестера определит судьбу титула"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что результат дерби против "Манчестер Юнайтед" в ближайшую среду может стать определяющим для судьбы титула Премьер-Лиги.
По итогам уикенда две лидирующие в Премьер-Лиге команды остались на своих местах. "Сити" взял реванш у "Тоттенхэма" за вылет из Лиги Чемпионов, а "Ливерпуль" сломил сопротивление ведущего борьбу за выживание "Кардиффа".
В данный момент "красные" имеют два очка преимущества над конкурентом, однако у "горожан" есть матч в запасе — который они сыграют в среду вечером против "Юнайтед".
"Мы были так рады победить в субботу, и теперь нас ждет еще один тяжелый матч — против "Манчестер Юнайтед". Думаю, он будет определяющим для титула".
"Это большой матч для нас, большой матч для них. Им нужны очки, чтобы попасть в топ-4, а нам нужны очки для борьбы за титул".
"Так что мы ожидаем очень сложный матч против одной из лучших команд в Англии. Они будут мотивированы, чтобы обыграть нас, и мы находимся в предвкушении. Мы знаем, что нам нужно побеждать. Мы под давлением, но это даже хорошо", — цитирует Силву Sky Sports.
22.04.2019 09:00
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Последние комментарии:
Надеюсь, слабоумный МЮ хотя бы в ничейку сыграет против Футбольных Олигархов.
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Покер Санчеса
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Топарик жуткий!
Come on, City!!!
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Колбасники, такие смешные, надеялись на курятник, курятник проеbал, теперь надеются на Лестер)) ухахахах, ничему жизнь не учит, этих никчемышей))
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Всё предрешено.
Манки луз к бабке не ходи
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хорошо, что ты такого мнения. Варди и ко точат зубы и кулаки для вас.
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