Бернарду Силва: "Дерби Манчестера определит судьбу титула"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что результат дерби против "Манчестер Юнайтед" в ближайшую среду может стать определяющим для судьбы титула Премьер-Лиги.

По итогам уикенда две лидирующие в Премьер-Лиге команды остались на своих местах. "Сити" взял реванш у "Тоттенхэма" за вылет из Лиги Чемпионов, а "Ливерпуль" сломил сопротивление ведущего борьбу за выживание "Кардиффа".



В данный момент "красные" имеют два очка преимущества над конкурентом, однако у "горожан" есть матч в запасе — который они сыграют в среду вечером против "Юнайтед".



"Мы были так рады победить в субботу, и теперь нас ждет еще один тяжелый матч — против "Манчестер Юнайтед". Думаю, он будет определяющим для титула".



"Это большой матч для нас, большой матч для них. Им нужны очки, чтобы попасть в топ-4, а нам нужны очки для борьбы за титул".



"Так что мы ожидаем очень сложный матч против одной из лучших команд в Англии. Они будут мотивированы, чтобы обыграть нас, и мы находимся в предвкушении. Мы знаем, что нам нужно побеждать. Мы под давлением, но это даже хорошо", — цитирует Силву Sky Sports.