"Юнайтед" готов сделать Фелана своим техническим директором
"Манчестер Юнайтед" готов назначить Майка Фелана своим техническим директором и повысить Майкла Кэррика.
Напомним, лишь накануне стало известно, что Фелан не планирует оставаться ассистентом Оле Гуннара Сульшера и хочет вернуться в австралийский "Сентрал Кост Маринерс", где он является спортивным директором.
Утверждалось, что Майк задержится на "Олд Траффорд", только если будет назначен техническим директором. И клуб с "Олд Траффорд" действительно готов доверить столь ответственную работу Фелану, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.
По информации издания, руководство "красных дьяволов" еще в прошлом месяце обсуждало с Феланом его перевод на новую роль со следующего сезона. Исполнительному директору Эду Вудворду не терпится утвердить Майка, однако сторонам еще предстоит согласовать условия контракта, как и распределение обязанностей, потому что должность технического директора появится в "Юнайтед" впервые за время существования клуба.
С переводом Фелана с тренерской скамьи в кресло директора повышение получит Кэррик. Ожидается, что Майкл станет ближайшим ассистентом Сульшера и будет на ежедневной основе отвечать за тренировки первой команды.
22.04.2019 07:00
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Все что то меняют меняют а в клубе как был хаос так и остается.
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Вудворд воду мутит
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