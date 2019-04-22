"Юнайтед" готов сделать Фелана своим техническим директором

Майк Фелан "Манчестер Юнайтед" готов назначить Майка Фелана своим техническим директором и повысить Майкла Кэррика.

Напомним, лишь накануне стало известно, что Фелан не планирует оставаться ассистентом Оле Гуннара Сульшера и хочет вернуться в австралийский "Сентрал Кост Маринерс", где он является спортивным директором.

Утверждалось, что Майк задержится на "Олд Траффорд", только если будет назначен техническим директором. И клуб с "Олд Траффорд" действительно готов доверить столь ответственную работу Фелану, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.

По информации издания, руководство "красных дьяволов" еще в прошлом месяце обсуждало с Феланом его перевод на новую роль со следующего сезона. Исполнительному директору Эду Вудворду не терпится утвердить Майка, однако сторонам еще предстоит согласовать условия контракта, как и распределение обязанностей, потому что должность технического директора появится в "Юнайтед" впервые за время существования клуба.

С переводом Фелана с тренерской скамьи в кресло директора повышение получит Кэррик. Ожидается, что Майкл станет ближайшим ассистентом Сульшера и будет на ежедневной основе отвечать за тренировки первой команды.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры, Фелан

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 07:00

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  1. arhangel777 22.04.2019 07:24 # arhangel777
    Все что то меняют меняют а в клубе как был хаос так и остается.

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  2. chebrec 22.04.2019 07:21 # chebrec
    Вудворд воду мутит

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