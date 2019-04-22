"Юнайтед" готов сделать Фелана своим техническим директором

"Манчестер Юнайтед" готов назначить Майка Фелана своим техническим директором и повысить Майкла Кэррика.

Напомним, лишь накануне стало известно, что Фелан не планирует оставаться ассистентом Оле Гуннара Сульшера и хочет вернуться в австралийский "Сентрал Кост Маринерс", где он является спортивным директором.



Утверждалось, что Майк задержится на "Олд Траффорд", только если будет назначен техническим директором. И клуб с "Олд Траффорд" действительно готов доверить столь ответственную работу Фелану, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.



По информации издания, руководство "красных дьяволов" еще в прошлом месяце обсуждало с Феланом его перевод на новую роль со следующего сезона. Исполнительному директору Эду Вудворду не терпится утвердить Майка, однако сторонам еще предстоит согласовать условия контракта, как и распределение обязанностей, потому что должность технического директора появится в "Юнайтед" впервые за время существования клуба.



С переводом Фелана с тренерской скамьи в кресло директора повышение получит Кэррик. Ожидается, что Майкл станет ближайшим ассистентом Сульшера и будет на ежедневной основе отвечать за тренировки первой команды.