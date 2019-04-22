Сульшер: "Я собираюсь быть успешным здесь"

Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что он добьется успеха в "Манчестер Юнайтед", однако некоторые игроки могут оказаться для него лишними.

В воскресенье днем "красные дьяволы" потерпели сокрушительное поражение от "Эвертона" со счетом 6:0 и остались на шестой позиции в Премьер-Лиге.



Сульшер недоволен тем, что его команда недостаточно трудилась, и теперь грозится избавиться от игроков, которые не хотят вернуться к славным традициям "Юнайтед" из прошлого.



"Насколько небезразлична игрокам эта ситуация? Я не знаю. Вы должны спросить их. Я спросил их. Конечно, если ты хочешь выступать за этот клуб, ты должен стараться больше".



"Я хочу, чтобы моя команда была самой трудолюбивой в лиге. Такими мы были при сэре Алексе — с Гиггзом, Бексом, Гари Невиллом, Денисом Ирвином в составе. Каким бы талантом ты ни обладал, ты должен бегать больше, чем кто-либо. Нельзя целиком обновить свой состав. Один шаг за раз. Я собираюсь быть успешным здесь, и некоторые игроки не будут частью этого".



"Когда я пришел, мы опережали "Эвертон" на два очка, поэтому я не питал иллюзий по поводу того, что мы можем выиграть лигу или побороться за одно из двух первых мест. Нужно отдать должное игрокам, которые за это время набрали столько очков. Возможно, теперь это настигло их. Игроки должны понять, что значит выступать за этот клуб".



"Я не удивился, когда услышал статистику и обнаружил, что "Эвертон" пробежал больше нас. Но дело не только в том, сколько ты пробежал. Дело также в принятии решении и готовности подставлять голову, где больно. Выигрывать матчи бывает больно. Мы были во всем хуже "Эвертона". Они заслужили всю похвалу", — цитирует Сульшера The Guardian.