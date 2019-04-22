Ходжсон ожидает, что Заха останется в "Пэлас"

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что не планирует расставаться с вингером Уилфридом Захой.

В интервью Daily Mail на текущей неделе Заха рассказал о своих амбициях, а также объявил, что хочет получить возможность выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



В воскресенье Заха помог "орлам" одержать победу 2:3 над "Арсеналом, забив один из голов своей команды. После этого матча Ходжсон успокоил фанатов "Пэлас".



"Многие ли игроки скажут, что они не хотят выступать в Лиге Чемпионов, если вы прямо их об этом спросите?"



"Он очень хороший игрок, но суть в том, что он игрок "Кристал Пэлас". Он определенно счастлив в "Кристал Пэлас" — это была игра не того парня, который хочет уйти из клуба. Я бы сказал, наоборот".



"У него есть четырехлетний контракт, он один из самых высокооплачиваемых игроков здесь, и фанаты его абсолютно обожают. Я рассчитываю наблюдать его в футболке "Кристал Пэлас" еще многие годы. Однако в жизни бывают неожиданные повороты, поэтому посмотрим", — цитирует Ходжсона The Telegraph.