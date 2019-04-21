Унаи Эмери отказывается критиковать Мустафи

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери встал на сторону защитника Шкодрана Мустафи, оказавшегося под шквалом критики после поражения от "Кристал Пэлас" со счетом 1:3.

К дерби с "орлами" подопечные Эмери подходили, выиграв все 10 предыдущих домашних матчей в Премьер-Лиге. Однако ужасная игра в обороне не позволила "канонирам" продлить эту серию.



Особенно плачевно в этом матче смотрелся Мустафи, который при счете 1:1 позволил Уилфриду Захе завладеть мячом и реализовать выход один на один. Болельщики буквально растерзали Шкодрана в социальных сетях, потребовав от Эмери избавиться от немца, однако Унаи имеет свое мнение на этот счет.



"Он способен играть очень хорошо. Я предпочитаю смотреть на стабильность игры на протяжении сезона".



"Мы стараемся помогать каждому игроку показывать свой лучший футбол. Сегодня нам приходилось обороняться против Бентеке и Захи, которые могут доставить тебе больше проблем, чем обычно".



"Но если смотреть на весь сезон, я думаю, Мустафи играет надежно", — цитирует Эмери Sky Sports.