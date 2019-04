Уорнок: "Салах нырнул на 9.9 баллов из 10"

Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок сравнил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с британским прыгуном в воду Томом Дейли.

Даже пропустив гол от Джорджиньо Вейналдума в начале второго тайма, "ласточки" не оставляли попыток уйти от поражения в домашнем противостоянии с претендентом на титул.



Судьба воскресного матча Премьер-Лиги была предрешена на 80-й минуте, когда Шон Моррисон несколько раз схватил руками Салаха, а тот упал и заставил рефери Мартина Аткинсона назначить пенальти, реализованный Джеймсом Милнером — 0:2. Уорнок подозревает здесь симуляцию.



"Думаю, это был натянутый пенальти. Но мы дали рефери повод назначить его".



"Он (Моррисон) действительно обхватывал Салаха руками, но Салах сделал остальное, исполнив нырок Тома Дейли на 9.9 баллов. Я не думаю, что ему могли бы поставить оценку выше при прыжке с трамплина", — цитирует Уорнока Sky Sports.





Anyone who says that’s not a penalty has a clear agenda on us. Look how Morrison is grappling Salah ffs. pic.twitter.com/TaTrNGhMLs