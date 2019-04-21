Уорнок: "Салах нырнул на 9.9 баллов из 10"

Мохамед Салах Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок сравнил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с британским прыгуном в воду Томом Дейли.

Даже пропустив гол от Джорджиньо Вейналдума в начале второго тайма, "ласточки" не оставляли попыток уйти от поражения в домашнем противостоянии с претендентом на титул.

Судьба воскресного матча Премьер-Лиги была предрешена на 80-й минуте, когда Шон Моррисон несколько раз схватил руками Салаха, а тот упал и заставил рефери Мартина Аткинсона назначить пенальти, реализованный Джеймсом Милнером — 0:2. Уорнок подозревает здесь симуляцию.

"Думаю, это был натянутый пенальти. Но мы дали рефери повод назначить его".

"Он (Моррисон) действительно обхватывал Салаха руками, но Салах сделал остальное, исполнив нырок Тома Дейли на 9.9 баллов. Я не думаю, что ему могли бы поставить оценку выше при прыжке с трамплина", — цитирует Уорнока Sky Sports.


Метки Кардифф, Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах, Уорнок

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1834

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Последние комментарии:




  1. gunars 21.04.2019 23:06 # gunars
    Ну по идее его держали так, что там и не ныряя пенальти был бы)

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  2. liverpool1892est 21.04.2019 23:03 # liverpool1892est
    Только конченные пидорасы...типо Безвиза и Кожаной залупы не видят,что пенка была 100%

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  3. superperez101 21.04.2019 23:00 # superperez101
    надо было раньше падать.
    любой завалился бы от таких обнимашек.
    красава Салах.
    в очередной раз подорвал.

    то ли дело марсьяль нырнул. аж руками взмахнул, словно пытался взлететь.

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  4. bezviz 21.04.2019 22:55 # bezviz
    если и лузерка станет чемпионом то это будет самый слабый, мерзкий и не справедливый чемпион за всю историю АПЛ

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  5. redwhitegun 21.04.2019 22:44 # redwhitegun
    Победили конечно по делу но Салах дельфин. Уже в третий или четвертый раз исполнил хуйню в этом сезоне.

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  6. kowevoy 21.04.2019 22:44 # kowevoy
    Бля, тут пеналь как не крути.

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  7. mihajlo-fan 21.04.2019 22:29 # mihajlo-fan
    Топово обоссал жалкую муслимку

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  8. tigerpool 21.04.2019 22:27 # tigerpool
    Надо уметь проигрывать, старик

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  9. reams 21.04.2019 22:25 # reams
    вуахаха, так ведь действительно нырнул ))

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  10. knvlay 21.04.2019 22:21 # knvlay
    Нырки салаха точно войдут в историю

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  11. jety 21.04.2019 22:15 # jety
    Хреново быть старым пердосом, нихрена не видишь... Если и это не пеналь, то пора вводить VAR, и тогда такие команды как Кардифф, займут достойное место даже не в Чемпионшипе, а в Лиге 1. Гермафродит. Я закончил, расходитесь.

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  12. brown-ale 21.04.2019 22:13 # brown-ale
    Ведет себя как истинный воспитанник Челси.

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  13. ry-l 21.04.2019 22:11 # ry-l
    Фу, позор английского и египетского футбола

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  14. rap-woiska 21.04.2019 22:06 # rap-woiska
    Топово окропил египетскую переоцененку

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  15. firmino9 21.04.2019 22:05 # firmino9
    Салах правильно сделал что упал, обхват был, иначе не зафиксировали бы нарушение

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