Уорнок: "Салах нырнул на 9.9 баллов из 10"
Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок сравнил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с британским прыгуном в воду Томом Дейли.
Даже пропустив гол от Джорджиньо Вейналдума в начале второго тайма, "ласточки" не оставляли попыток уйти от поражения в домашнем противостоянии с претендентом на титул.
Судьба воскресного матча Премьер-Лиги была предрешена на 80-й минуте, когда Шон Моррисон несколько раз схватил руками Салаха, а тот упал и заставил рефери Мартина Аткинсона назначить пенальти, реализованный Джеймсом Милнером — 0:2. Уорнок подозревает здесь симуляцию.
"Думаю, это был натянутый пенальти. Но мы дали рефери повод назначить его".
"Он (Моррисон) действительно обхватывал Салаха руками, но Салах сделал остальное, исполнив нырок Тома Дейли на 9.9 баллов. Я не думаю, что ему могли бы поставить оценку выше при прыжке с трамплина", — цитирует Уорнока Sky Sports.
Anyone who says that’s not a penalty has a clear agenda on us. Look how Morrison is grappling Salah ffs. pic.twitter.com/TaTrNGhMLs— Samuel (@VintageSalah) 21 апреля 2019 г.
21.04.2019 22:00
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Последние комментарии:
Ну по идее его держали так, что там и не ныряя пенальти был бы)
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Только конченные пидорасы...типо Безвиза и Кожаной залупы не видят,что пенка была 100%
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надо было раньше падать.
любой завалился бы от таких обнимашек.
красава Салах.
в очередной раз подорвал.
то ли дело марсьяль нырнул. аж руками взмахнул, словно пытался взлететь.
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если и лузерка станет чемпионом то это будет самый слабый, мерзкий и не справедливый чемпион за всю историю АПЛ
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Победили конечно по делу но Салах дельфин. Уже в третий или четвертый раз исполнил хуйню в этом сезоне.
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Бля, тут пеналь как не крути.
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Топово обоссал жалкую муслимку
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Надо уметь проигрывать, старик
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вуахаха, так ведь действительно нырнул ))
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Нырки салаха точно войдут в историю
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Хреново быть старым пердосом, нихрена не видишь... Если и это не пеналь, то пора вводить VAR, и тогда такие команды как Кардифф, займут достойное место даже не в Чемпионшипе, а в Лиге 1. Гермафродит. Я закончил, расходитесь.
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Ведет себя как истинный воспитанник Челси.
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Фу, позор английского и египетского футбола
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Топово окропил египетскую переоцененку
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Салах правильно сделал что упал, обхват был, иначе не зафиксировали бы нарушение
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