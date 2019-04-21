Невилл советует "Юнайтед" разогнать ленивых игроков

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" избавиться от ленивых игроков, закрыв глаза на их талант.

В воскресенье "красные дьяволы" серьезно ухудшили свое шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги, со счетом 4:0 проиграв "Эвертону".

"Юнайтед" провел свой, возможно, худший матч при Сульшере, и Невилл призывает Оле Гуннара не церемониться с провалившимися игроками.

"Нужно забыть о таланте. Если кто-то недостаточно упорно работает и недостаточно много бегает в этой футболке, от них нужно избавиться".

"Я смотрю на игроков из "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" и вижу, что они выкладываются на полную катушку каждую неделю. Затем я смотрю на игроков "Манчестер Юнайтед", которые прогуливаются пешком и трусцой возвращаются назад".

"Я не имею ничего против того, что они проигрывают матчи и пропускают голы, но ты не должен опускаться ниже определенного стандарта, который ожидают в этом клубе. Они не дотягивают до этого стандарта".

"Полагаю, чем больше Сульшер смотрит на этих игроков, тем больше теряет в них веру, потому что они подводят его и подводят клуб".

"Я обеспокоен. Идея о том, что "Манчестер Юнайтед" лишь несколько лет назад выиграл лигу, давно осталась позади. Они блуждают уже семь лет".

"Когда он в следующий раз выиграют лигу? Некоторые вещи можно исправить быстро, но большие решения и хорошие решения не принимаются быстро".

"Сульшер говорил о необходимости перестройки, и это факт. Но кто будет перестраивать этот состав для Оле, для фанатов "Манчестер Юнайтед"?

"Я не вижу никого, кто был бы способен на это с футбольной точки зрения. У них что-то не в порядке в фундаментальном плане", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2019 21:40

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Последние комментарии:




  1. superperez101 21.04.2019 23:11 # superperez101
    представьте что сити сделает с этими фраерами.
    походу ливерпуль в пролете, манки даже если бы захотели очки бы у голубятни не отобрали

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  2. superperez101 21.04.2019 23:09 # superperez101
    а если уйдет голкипер, цифры на табло могут быть еще хуже.
    за 3 важных матча мю забил ноль голов.
    ноль барселоне и ноль эвертону.
    летом накупят игроков под норвежца, а следующий тренер будет разгребать.
    мю нужно было во что бы то ни стало заинтересовать Почеттино, а они собираются дать картбланш непонятному сульшеру.
    да там весь штаб надо разгонять со всеми карриками и тд

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  3. liverpool1892est 21.04.2019 23:07 # liverpool1892est
    Кожан,где пес смердячий,вылазь из крысиной норы...Безвиз вон по тебе соскучился,с вазелином ходит тебя ищет:)

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  4. liverpool1892est 21.04.2019 23:05 # liverpool1892est
    Молодцы ребята,так продолжайте сливать физрука

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  5. chebrec 21.04.2019 21:41 # chebrec
    Да всех ленивых нужно пнуть под зад
    Как шелудивого пса гермеса

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