Невилл советует "Юнайтед" разогнать ленивых игроков

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" избавиться от ленивых игроков, закрыв глаза на их талант.

В воскресенье "красные дьяволы" серьезно ухудшили свое шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги, со счетом 4:0 проиграв "Эвертону".



"Юнайтед" провел свой, возможно, худший матч при Сульшере, и Невилл призывает Оле Гуннара не церемониться с провалившимися игроками.



"Нужно забыть о таланте. Если кто-то недостаточно упорно работает и недостаточно много бегает в этой футболке, от них нужно избавиться".



"Я смотрю на игроков из "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" и вижу, что они выкладываются на полную катушку каждую неделю. Затем я смотрю на игроков "Манчестер Юнайтед", которые прогуливаются пешком и трусцой возвращаются назад".



"Я не имею ничего против того, что они проигрывают матчи и пропускают голы, но ты не должен опускаться ниже определенного стандарта, который ожидают в этом клубе. Они не дотягивают до этого стандарта".



"Полагаю, чем больше Сульшер смотрит на этих игроков, тем больше теряет в них веру, потому что они подводят его и подводят клуб".



"Я обеспокоен. Идея о том, что "Манчестер Юнайтед" лишь несколько лет назад выиграл лигу, давно осталась позади. Они блуждают уже семь лет".



"Когда он в следующий раз выиграют лигу? Некоторые вещи можно исправить быстро, но большие решения и хорошие решения не принимаются быстро".



"Сульшер говорил о необходимости перестройки, и это факт. Но кто будет перестраивать этот состав для Оле, для фанатов "Манчестер Юнайтед"?



"Я не вижу никого, кто был бы способен на это с футбольной точки зрения. У них что-то не в порядке в фундаментальном плане", — сообщил Невилл в эфире.