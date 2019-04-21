Невилл советует "Юнайтед" разогнать ленивых игроков
Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" избавиться от ленивых игроков, закрыв глаза на их талант.
В воскресенье "красные дьяволы" серьезно ухудшили свое шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги, со счетом 4:0 проиграв "Эвертону".
"Юнайтед" провел свой, возможно, худший матч при Сульшере, и Невилл призывает Оле Гуннара не церемониться с провалившимися игроками.
"Нужно забыть о таланте. Если кто-то недостаточно упорно работает и недостаточно много бегает в этой футболке, от них нужно избавиться".
"Я смотрю на игроков из "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" и вижу, что они выкладываются на полную катушку каждую неделю. Затем я смотрю на игроков "Манчестер Юнайтед", которые прогуливаются пешком и трусцой возвращаются назад".
"Я не имею ничего против того, что они проигрывают матчи и пропускают голы, но ты не должен опускаться ниже определенного стандарта, который ожидают в этом клубе. Они не дотягивают до этого стандарта".
"Полагаю, чем больше Сульшер смотрит на этих игроков, тем больше теряет в них веру, потому что они подводят его и подводят клуб".
"Я обеспокоен. Идея о том, что "Манчестер Юнайтед" лишь несколько лет назад выиграл лигу, давно осталась позади. Они блуждают уже семь лет".
"Когда он в следующий раз выиграют лигу? Некоторые вещи можно исправить быстро, но большие решения и хорошие решения не принимаются быстро".
"Сульшер говорил о необходимости перестройки, и это факт. Но кто будет перестраивать этот состав для Оле, для фанатов "Манчестер Юнайтед"?
"Я не вижу никого, кто был бы способен на это с футбольной точки зрения. У них что-то не в порядке в фундаментальном плане", — сообщил Невилл в эфире.
21.04.2019 21:40
Просмотров: 1893
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
представьте что сити сделает с этими фраерами.
походу ливерпуль в пролете, манки даже если бы захотели очки бы у голубятни не отобрали
(ответить)
а если уйдет голкипер, цифры на табло могут быть еще хуже.
за 3 важных матча мю забил ноль голов.
ноль барселоне и ноль эвертону.
летом накупят игроков под норвежца, а следующий тренер будет разгребать.
мю нужно было во что бы то ни стало заинтересовать Почеттино, а они собираются дать картбланш непонятному сульшеру.
да там весь штаб надо разгонять со всеми карриками и тд
(ответить)
Кожан,где пес смердячий,вылазь из крысиной норы...Безвиз вон по тебе соскучился,с вазелином ходит тебя ищет:)
(ответить)
Молодцы ребята,так продолжайте сливать физрука
(ответить)
Да всех ленивых нужно пнуть под зад
Как шелудивого пса гермеса
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий