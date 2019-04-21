Клопп: "Это могла быть банановая кожура для нас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что выезд к "Кардиффу" мог стать "банановой кожурой" для его команды.



Одолев в минувший вторник "Брайтон", "ласточки" реально поверили в свои шансы на выживание в Премьер-Лиге, а потому дали настоящий бой претенденту на титул в воскресенье.



Однако "Ливерпуль" удалось пройти это испытание, одержав победу со счетом 0:2. Клопп считает, что его подопечные были невероятны в этом матче.



"Это была потенциальная банановая кожура для нас, и мы знали это. Парни были невероятны, им пришлось тяжело".



"Здесь изменилась погода, что сделало игру напряженнее. Мы знали, что нам нужно оставаться терпеливыми и делать правильные вещи. Поле было очень сухим, поэтому играть в пас было непросто. Но парни не чувствовали разочарования, мы имели великолепные моменты в первом тайме и знали, что у нас будут еще, если мы продолжим так же играть".



"Мы забили блестящие голы. Нет никаких сомнений, что пенальти был назначен справедливо, соперник схватил Мо пять или шесть раз".



"Я могу говоришь лишь за себя, и лично я не чувствую давления. Мы делаем, что и должны делать. Сегодня парни старались изо всех сил. У нас выдающийся настрой. Это тяжелый сезон, но в то же время очень позитивный", — сообщил Клопп BBC.