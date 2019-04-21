"Арсенал" проиграл дома "Пэлас"
"Кристал Пэлас" прервал 10-матчевую победную серию "Арсенала" дома в Премьер-Лиге, забрав все три очка на "Эмирейтс" — 2:3.
По сравнению с матчем против "Уотфорда" в понедельник у "канониров" произошло шесть изменений в старте. Вернулись в команду Карл Дженкинсон, Сеад Колашинац, Маттео Гендузи, Мохамед Эльнени, Месут Озил и Александр Лакасетт.
Проиграв "Манчестер Сити" 1:3, наставник "орлов" Рой Ходжсон вернул в состав Джоэла Уорда, Шейху Куяте и Макса Майера.
Несмотря на выездной характер матча, "Пэлас" смотрелся очень неплохо, а на 17-й минуте взял и открыл счет. Это Кристиан Бентеке забил свой первый гол в сезоне, без сопротивления замкнув головой подачу Луки Миливоевича со штрафного — 0:1.
"Арсенал" пошел большими силами вперед, однако гости без особых проблем выдерживали это давление и не забывали время от времени отвечать. На выручку хозяевам мог прийти рефери, однако игра рукой Аарона Ван-Биссаки осталась без внимания.
В самом начале второго тайма "канонирам" все-таки удалось разорвать оборону соперника. Это Озил пробил голкипера с острого угла после скрытого продольного паса Лакасетта — 1:1.
После перерыва "Арсенал" играл гораздо лучше, однако это не касается обороны. На 61-й минуте Бентеке сделал скидку головой, а Уилфрид Заха выскочил из-за спины Шкодрана Мустафи и реализовал выход один на один — 1:2.
Спустя семь минут "Пэлас" забил еще один гол. Миливоевич подал угловой, Скотт Данн нанес удар головой, а Джеймс Макартур, также головой, подправил мяч в ворота — 1:3.
Канониры" пуще прежнего бросились атаковать и на 77-й минуте вернулись в игру. Пьер-Эмерик Обамеянг дерзко пошел на защитников, уже потерял мяч, но благодаря удачному отскоку вернул его себе и немедленно пробил — 2:3.
На большее хозяевам не хватило ни времени, ни сил, учитывая утомительный выезд в Неаполь посреди недели.
"Пэлас" реализовал свое преимущество в свежести, нащупав слабые места в обороне "Арсенала". "Канониры" упустили отличную возможность подняться на третье место в Премьер-Лиге.
"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
21.04.2019 20:00
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Последние комментарии:
По сути, у нас сейчас ситуация как у Ливерпуля пару лет назад - отличная атака и убогие защитники. Как только они ее решили, они стали бороться за чемпионство.
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Нет. Нет. То, что проиграли дома, когда должны были выигрывать, это, конечно же, обидно. Но главное - другое. Сегодня игра показала, в чем главная проблема нынешнего Арсенала - отвратительные защитники! По забитым голам Арсенал мог бы за чемпионство даже побороться. Уж 3-е место забрал бы без вопросов. Но с такими защитниками шансов немного. Медленный и неуклюжий Сократис, хуже Мертезакера, периодически проваливающийся Косельны (3-й гол его вина) и этот албаноид, которому место не в Арсенале, а в Динамо (Тирана). То что он сделал в ситуации со вторым голом - признак низкого класса. Никакие Чех и Лено не вытащат при таком составе обороны. Гнать в шею всех троих летом!
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три момента-три гола. Мустафи просто сука кастрат.
п.с. Похер, главное закамшотить синих шлюх по итогу сезона.
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Сильвестр, Мустафи, Сендерос каким образом эти днища попадают к нам? С Мустафи в старте минус один игрок. Избавляться от этого дна срочно.
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Кто смотрел, пересматривать матч стоит? А то в полночь рейс, надо время убить
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Как говорил я ранее . у них лимит быть натуралом .
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КП по сути ничего не создали отсидели в обороне всю игру...три гола забили после забросов со стандартов, а арсенал убойные моменты не реализовал....тупое невезение
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Эмери отличный сезон проводит. С днищами вроде Мустафи имеет шансы попасть в ЛЧ до сих пор. Ивоби редкостная шлюха которая не умеет бить с подъема, всю дорогу только щекой катит как баба. Это псдц. Надо отдать должное Пэлас. В единоборствах и при игре 1 в 1 они были сильнее но победили все равно не заслуженно. Во первых 100% игра Биссаки в штрафной, во вторых третий гол Пэлас с Нарушением был забит, Макартур в наглую рукой оттолкнул Коса...
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Неправильный заголовок.
«аснл унижен дома Кристал Пэласом» должен быть.
И по традиции, рубрика «кукареканье петушары»
19.04.2019 22:14 #
reams
победа Арсигноля-вот и весь прогноз, прогнозисты херовы !
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Источник: http://fapl.ru/posts/70197/?c=1#c6865977
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опустились до чулси, позор так-то
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Ипаный кп ни себе ни людям(
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Топари жуткие...
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мде..
ну хоть в следующем сезоне таких ебанутых матчей на 38 станет меньше
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