"Арсенал" проиграл дома "Пэлас"

"Кристал Пэлас" прервал 10-матчевую победную серию "Арсенала" дома в Премьер-Лиге, забрав все три очка на "Эмирейтс" — 2:3.

По сравнению с матчем против "Уотфорда" в понедельник у "канониров" произошло шесть изменений в старте. Вернулись в команду Карл Дженкинсон, Сеад Колашинац, Маттео Гендузи, Мохамед Эльнени, Месут Озил и Александр Лакасетт.



Проиграв "Манчестер Сити" 1:3, наставник "орлов" Рой Ходжсон вернул в состав Джоэла Уорда, Шейху Куяте и Макса Майера.



Несмотря на выездной характер матча, "Пэлас" смотрелся очень неплохо, а на 17-й минуте взял и открыл счет. Это Кристиан Бентеке забил свой первый гол в сезоне, без сопротивления замкнув головой подачу Луки Миливоевича со штрафного — 0:1.



"Арсенал" пошел большими силами вперед, однако гости без особых проблем выдерживали это давление и не забывали время от времени отвечать. На выручку хозяевам мог прийти рефери, однако игра рукой Аарона Ван-Биссаки осталась без внимания.



В самом начале второго тайма "канонирам" все-таки удалось разорвать оборону соперника. Это Озил пробил голкипера с острого угла после скрытого продольного паса Лакасетта — 1:1.



После перерыва "Арсенал" играл гораздо лучше, однако это не касается обороны. На 61-й минуте Бентеке сделал скидку головой, а Уилфрид Заха выскочил из-за спины Шкодрана Мустафи и реализовал выход один на один — 1:2.



Спустя семь минут "Пэлас" забил еще один гол. Миливоевич подал угловой, Скотт Данн нанес удар головой, а Джеймс Макартур, также головой, подправил мяч в ворота — 1:3.



Канониры" пуще прежнего бросились атаковать и на 77-й минуте вернулись в игру. Пьер-Эмерик Обамеянг дерзко пошел на защитников, уже потерял мяч, но благодаря удачному отскоку вернул его себе и немедленно пробил — 2:3.



На большее хозяевам не хватило ни времени, ни сил, учитывая утомительный выезд в Неаполь посреди недели.



"Пэлас" реализовал свое преимущество в свежести, нащупав слабые места в обороне "Арсенала". "Канониры" упустили отличную возможность подняться на третье место в Премьер-Лиге.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче