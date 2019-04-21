"Ливерпуль" одержал трудовую победу над "Кардиффом" и снова стал первым
"Ливерпуль" вернулся на вершину Премьер-Лиги благодаря трудовой победе в гостях у боевитого "Кардиффа" — 0:2.
Главный тренер "ласточек" Нил Уорнок выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Брайтона".
В стартовый состав "красных" после выезде к "Порту" в Лиге Чемпионов вернулись Наби Кейта, Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино, заменив Фабиньо, Джеймса Милнера и Дивока Ориги.
"Кардифф" с самого начала показал, что готов дать бой претенденту на титул. Хозяева оборонялись большим числом, однако эта пружина была готова разжаться в любой момент.
Владея мячом и не имея возможности ускориться, "Ливерпуль" испытывал большие затруднения, когда пытался преодолеть насыщенную оборону "ласточек". Первый опасный момент возник лишь на 22-й минуте, когда Садио Мане прекрасным разрезающим пасом вывел Фирмино один на один, но Роберто послал мяч выше.
На 34-й у гостей возник еще один момент. Мохамед Салах классно развернулся вокруг защитника в штрафной, но Нила Этериджа не пробл — голкипер "Кардиффа" ногой отразил мяч.
Спустя еще пару минут "красным", наконец, удалось провести атаку на скорости. Хендерсон запустил в прорыв Салаха, но тот замешкался с ударом и был настигнут защитником.
В концовке тайма огрызнулись и хозяева. После розыгрыша углового Умар Ниассе наносил удар с близкого расстояния, однако Алиссон не потерял бдительность и перевел мяч через перекладину.
После перерыва "Ливерпуль" продолжил давить и в итоге взял соперника хитростью. Трент Александер-Арнольд, исполняя угловой, выполнил прострел низом в штрафную, а там Джорджиньо Вейналдум нанес удар в касание — 0:1.
Гол Вейналдума вскрыл игру. Хозяева начали раскрываться, а у гостей появилась возможность атаковать на скорости.
Вскоре команды обменялись убойными моментами. Хендерсон обратным пасом был выведен на удар по центру штрафной, но послал мяч в небеса. В ответ на это Шон Моррисон пробил головой мимо пустых ворот.
"Кардифф" чувствовал, что эту игру еще можно спасти. Хозяева много старались, однако моменты, за исключением шанса Моррисона, у них не возникали.
На 80-й минуте все было закончено. Моррисон руками уложил Салаха в своей штрафной, а Милнер реализовал назначенный пенальти — 0:2.
"Ливерпуль" даже мог завершить мяч с крупным счетом, однако "ласточек" уберег от разгрома Этеридж, парировав удар Салаха с близкого расстояния.
"Кардиффу" удалось навязать борьбу грозному сопернику, и "Ливерпулю" пришлось попотеть, чтобы одержать эту победу. Однако результат вполне закономерен, и "красные" возвращаются на вершину, заодно запасаясь попкорном на дерби Манчестера.
"Кардифф" — "Ливерпуль". Отчет о матче
21.04.2019 19:55
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Последние комментарии:
Ничего удивительного, Ливерпуль первый
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С победой, мои «красные» братья! YNWA!
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че, Сосалах опять нырнул ? не новость
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С победой скавзеры!
З.ы. А гейклуб проиграл))
Надеюсь теперь калониры спрячутся под шконку cyки!
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Че там по орсисолю Щельзод? Ехееххее
Тоже что ли внебрачный сын Еблагина как и Членсииии ору сукааа
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Шо по арсеонолю, пачаны?
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отличная игра, тяжелая победа! Здаровье Фабиньо, такие моменты понимаешь, что футбол на втором месте, мне уже было по..й на игру, лишь бы Фаб был здоров
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