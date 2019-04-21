"Ливерпуль" одержал трудовую победу над "Кардиффом" и снова стал первым

"Ливерпуль" вернулся на вершину Премьер-Лиги благодаря трудовой победе в гостях у боевитого "Кардиффа" — 0:2.

Главный тренер "ласточек" Нил Уорнок выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Брайтона".



В стартовый состав "красных" после выезде к "Порту" в Лиге Чемпионов вернулись Наби Кейта, Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино, заменив Фабиньо, Джеймса Милнера и Дивока Ориги.



"Кардифф" с самого начала показал, что готов дать бой претенденту на титул. Хозяева оборонялись большим числом, однако эта пружина была готова разжаться в любой момент.



Владея мячом и не имея возможности ускориться, "Ливерпуль" испытывал большие затруднения, когда пытался преодолеть насыщенную оборону "ласточек". Первый опасный момент возник лишь на 22-й минуте, когда Садио Мане прекрасным разрезающим пасом вывел Фирмино один на один, но Роберто послал мяч выше.



На 34-й у гостей возник еще один момент. Мохамед Салах классно развернулся вокруг защитника в штрафной, но Нила Этериджа не пробл — голкипер "Кардиффа" ногой отразил мяч.



Спустя еще пару минут "красным", наконец, удалось провести атаку на скорости. Хендерсон запустил в прорыв Салаха, но тот замешкался с ударом и был настигнут защитником.



В концовке тайма огрызнулись и хозяева. После розыгрыша углового Умар Ниассе наносил удар с близкого расстояния, однако Алиссон не потерял бдительность и перевел мяч через перекладину.



После перерыва "Ливерпуль" продолжил давить и в итоге взял соперника хитростью. Трент Александер-Арнольд, исполняя угловой, выполнил прострел низом в штрафную, а там Джорджиньо Вейналдум нанес удар в касание — 0:1.



Гол Вейналдума вскрыл игру. Хозяева начали раскрываться, а у гостей появилась возможность атаковать на скорости.



Вскоре команды обменялись убойными моментами. Хендерсон обратным пасом был выведен на удар по центру штрафной, но послал мяч в небеса. В ответ на это Шон Моррисон пробил головой мимо пустых ворот.



"Кардифф" чувствовал, что эту игру еще можно спасти. Хозяева много старались, однако моменты, за исключением шанса Моррисона, у них не возникали.



На 80-й минуте все было закончено. Моррисон руками уложил Салаха в своей штрафной, а Милнер реализовал назначенный пенальти — 0:2.



"Ливерпуль" даже мог завершить мяч с крупным счетом, однако "ласточек" уберег от разгрома Этеридж, парировав удар Салаха с близкого расстояния.



"Кардиффу" удалось навязать борьбу грозному сопернику, и "Ливерпулю" пришлось попотеть, чтобы одержать эту победу. Однако результат вполне закономерен, и "красные" возвращаются на вершину, заодно запасаясь попкорном на дерби Манчестера.



"Кардифф" — "Ливерпуль". Отчет о матче