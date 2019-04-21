Сульшер извинился перед фанатами "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер извинился перед фанатами за провальную игру команды в матче Премьер-Лиги против "Эвертона".

В воскресенье на "Гудисон Парк" "красные дьяволы" потерпели свое шестое поражение в восьми последних матчах, разгромно уступив "ирискам" 4:0.



Сульшер не ищет никаких оправданий такому провалу, но надеется исправиться в дерби против "Манчестер Сити" через три дня.



"С первого свистка все пошло не так. Я просто хочу извиниться перед фанатами. Они единственные люди с эмблемой клуба, которым сегодня не стыдно".



"Мы просто никак себя не проявили. Такая игра недостойна "Манчестер Юнайтед". Мы поднимаем руки и приносим извинения каждому, кто связан с клубом. В среду у нас будет прекрасная возможность исправиться".



"Мы весьма далеки от того, чему хотим соответствовать. Когда ты проигрываешь в лиге таким образом, каждый может убедиться, как много у нас работы".



"У этого клуба уже были спады, и нам просто нужно собраться. Этого может не случиться одномоментно, но это случится".



"Ты хочешь видеть, чтобы команда выражала себя. Мы пропустили легкие голы и были неряшливы с мячом. Мы не можем прятаться — мы должны признать проблемы и стать лучше".



"Теперь мы обязаны выиграть оставшиеся четыре матча, и тогда у нас, возможно, будет шанс попасть в топ-4. Это большая задача, но она нам по плечу. Мы не можем только говорить об этом, мы должны действовать", — сообщил Сульшер Sky Sports.