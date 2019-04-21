Сульшер извинился перед фанатами "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер извинился перед фанатами за провальную игру команды в матче Премьер-Лиги против "Эвертона".

В воскресенье на "Гудисон Парк" "красные дьяволы" потерпели свое шестое поражение в восьми последних матчах, разгромно уступив "ирискам" 4:0.

Сульшер не ищет никаких оправданий такому провалу, но надеется исправиться в дерби против "Манчестер Сити" через три дня.

"С первого свистка все пошло не так. Я просто хочу извиниться перед фанатами. Они единственные люди с эмблемой клуба, которым сегодня не стыдно".

"Мы просто никак себя не проявили. Такая игра недостойна "Манчестер Юнайтед". Мы поднимаем руки и приносим извинения каждому, кто связан с клубом. В среду у нас будет прекрасная возможность исправиться".

"Мы весьма далеки от того, чему хотим соответствовать. Когда ты проигрываешь в лиге таким образом, каждый может убедиться, как много у нас работы".

"У этого клуба уже были спады, и нам просто нужно собраться. Этого может не случиться одномоментно, но это случится".

"Ты хочешь видеть, чтобы команда выражала себя. Мы пропустили легкие голы и были неряшливы с мячом. Мы не можем прятаться — мы должны признать проблемы и стать лучше".

"Теперь мы обязаны выиграть оставшиеся четыре матча, и тогда у нас, возможно, будет шанс попасть в топ-4. Это большая задача, но она нам по плечу. Мы не можем только говорить об этом, мы должны действовать", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 21.04.2019 19:57 # sausage
    Началось... Ну нахуя, Оле? Все понимают, что работы много, зачем эти заискивания перед публикой, есть более важные дела.

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  2. xin 21.04.2019 19:53 # xin
    Не, ну с животными нормально в футбол не поиграешь. Надо продавать всех этих Погб и Санчесов.

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  3. john-jones 21.04.2019 19:49 # john-jones
    Со времен сам будет все чаще слышать подобное.

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  4. l-freeman 21.04.2019 19:48 # l-freeman
    Лошпед
    Без плана на игру выходить, что бы потом извиняться
    Мс должен разрывать

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  5. xin 21.04.2019 19:36 # xin
    А Моуриньо не извинился, этот терпила какой-то)

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  6. rj1992 21.04.2019 19:26 # rj1992
    Пускай Мопс еще извиниться

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  7. vetal1973 21.04.2019 19:26 # vetal1973
    Конченые,понторезы никакушные,разогнать всех этих марсиков, пукалок,лукумчиков шоколадных и остальных вечно подающих надежду .а з/п подавай да побольше...

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  8. lambert757 21.04.2019 19:17 # lambert757
    Если арсенал или Челси возьмёт ле и попадёт в топ 4 чемпионата, то 5 команда попадёт в лч

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  9. osivori 21.04.2019 19:05 # osivori
    эххххх, поздновато всхомянулся, ты назад погляди как чилиец зубы скалит, вот и поймешь в чем проблема, игроки с сердцем нужны а не с бумажником вместо него, тож самое на счет покпова и мукаки

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  10. redwhitegun 21.04.2019 19:02 # redwhitegun
    Он все еще хочет в топ 4, шок=)

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