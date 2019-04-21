Сульшер извинился перед фанатами "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер извинился перед фанатами за провальную игру команды в матче Премьер-Лиги против "Эвертона".
В воскресенье на "Гудисон Парк" "красные дьяволы" потерпели свое шестое поражение в восьми последних матчах, разгромно уступив "ирискам" 4:0.
Сульшер не ищет никаких оправданий такому провалу, но надеется исправиться в дерби против "Манчестер Сити" через три дня.
"С первого свистка все пошло не так. Я просто хочу извиниться перед фанатами. Они единственные люди с эмблемой клуба, которым сегодня не стыдно".
"Мы просто никак себя не проявили. Такая игра недостойна "Манчестер Юнайтед". Мы поднимаем руки и приносим извинения каждому, кто связан с клубом. В среду у нас будет прекрасная возможность исправиться".
"Мы весьма далеки от того, чему хотим соответствовать. Когда ты проигрываешь в лиге таким образом, каждый может убедиться, как много у нас работы".
"У этого клуба уже были спады, и нам просто нужно собраться. Этого может не случиться одномоментно, но это случится".
"Ты хочешь видеть, чтобы команда выражала себя. Мы пропустили легкие голы и были неряшливы с мячом. Мы не можем прятаться — мы должны признать проблемы и стать лучше".
"Теперь мы обязаны выиграть оставшиеся четыре матча, и тогда у нас, возможно, будет шанс попасть в топ-4. Это большая задача, но она нам по плечу. Мы не можем только говорить об этом, мы должны действовать", — сообщил Сульшер Sky Sports.
21.04.2019 19:00
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Началось... Ну нахуя, Оле? Все понимают, что работы много, зачем эти заискивания перед публикой, есть более важные дела.
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Не, ну с животными нормально в футбол не поиграешь. Надо продавать всех этих Погб и Санчесов.
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Со времен сам будет все чаще слышать подобное.
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Лошпед
Без плана на игру выходить, что бы потом извиняться
Мс должен разрывать
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А Моуриньо не извинился, этот терпила какой-то)
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Пускай Мопс еще извиниться
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Конченые,понторезы никакушные,разогнать всех этих марсиков, пукалок,лукумчиков шоколадных и остальных вечно подающих надежду .а з/п подавай да побольше...
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Если арсенал или Челси возьмёт ле и попадёт в топ 4 чемпионата, то 5 команда попадёт в лч
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эххххх, поздновато всхомянулся, ты назад погляди как чилиец зубы скалит, вот и поймешь в чем проблема, игроки с сердцем нужны а не с бумажником вместо него, тож самое на счет покпова и мукаки
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Он все еще хочет в топ 4, шок=)
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