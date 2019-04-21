"Манчестер Сити" предложит новый контракт Стоунсу

"Манчестер Сити" собирается предложить новый контракт центральному защитнику Джону Стоунсу.

24-летний Стоунс сыграл все 90 минут против "Тоттенхэма" накануне, но пять из шести предыдущих матчей "горожан" начинал на скамейке запасных.



В этом сезоне Джону приходится иметь дело не только с конкуренцией со стороны Эмерика Лапорта, Николаса Отаменди, Венсана Компани, но и с травмами.



Тем не менее, утверждает Daily Mirror, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола возлагает большие надежды на англичанина. Поскольку Компани и Отаменди уже за 30, Стоунс имеет все шансы в обозримом будущем утвердиться в качестве основного партнера своего ровесника Лапорта по центру обороны.



Сейчас у экс-игрока "Эвертона" остается еще три полных года по контракту с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю, однако клуб с "Этихад" уже готов предложить Джону новую сделку.



С помощью нового контракта, который увеличит недельную зарплату Стоунса до 180 тыс. фунтов, Гвардиола хочет продемонстрировать, что Джон занимает важное место в его планах на будущее.