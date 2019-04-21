"Юнайтед" унижен "Эвертоном"

"Манчестер Юнайтед" потерпел свое шестое поражение в восьми последних матчах с учетом всех соревнований, в унизительной манере проиграв в гостях у "Эвертона" — 4:0.

По сравнению с неожиданным поражением в гостях у "Фулхэма" в старте "ирисок" появились Майкл Кин и Морган Шнайдерлен, заменив Фила Ягиелку и Андре Гомеша.



Относительно выезда к "Барселоне" посреди недели в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Вместо Эшли Янга, Скотта Мактоминея и Джесси Лингарда появились Диогу Далот, Неманья Матич и Ромелу Лукаку.



"Эвертон" начал матч первым номером. "Юнайтед" оказался заперт на своей половине поля и едва не пропустил на 11-й минуте. Фред позволил Ришарлисону принять мяч почти на линии вратарской и пробить, однако Давид Де Хеа был на чеку. Добивание в исполнении бразильского нападающего хозяев вышло неточным.



На 13-й минуте "ириски" создали свой второй момент. Доминик Калверт-Левин опередил на втором этаже Криса Смоллинга и сделал скидку Ришарлисону, который технично пробил ножницами в падении — 1:0.



Вскоре гости немного активизировались и пошли вперед, но, так ни разу и не потревожив Джордана Пикфорда, на 28-й минуте нарвались на результативную контратаку. Гульфи Сигурдссон продвинулся вперед и, не встретив сопротивления, выстрелил с дистанции в нижний угол ворот Де Хеа — 2:0.



До перерыва "дьяволы" так и не нанесли ни одного удара в створ. "Эвертон" чувствовал себя очень комфортно и выглядел гораздо лучше.



Второй тайм "Юнайтед" начал достаточно бодро, а на 56-й минуте снова пропустил. После подачи углового Де Хеа выбил мяч кулаком за пределы штрафной. Снаряд на подступах к площадке принял Динь и тут же пробил с левой ноги в ближний угол — 3:0.



Вскоре хозяева заработали еще один угловой, и Сигурдссон едва не исполнил шедевр. Исландец попытался поразить ворота прямым ударом с края поля, однако в последний момент Де Хеа вернулся в створ и остановил мяч.



И все-таки четвертый гол случился. На 64-й минуте Калверт-Левин сместился на левый фланг, развивая контратаку, а затем сделал передачу в центр на выход Тео Уолкотта, заменившего Ришарлисона. Англичанин хладнокровно переиграл Де Хеа — 4:0.



"Юнайтед" был совершенно раздавлен, просто перестав сопротивляться. "Эвертон" играл в свое удовольствие, перекатывая мяч под довольные возгласы своих фанатов.



За четыре минуты до конца гости, наконец, нанесли свой первый удар в створ. Это было единственное запоминающееся событие в заключительной стадии матча.



Ситуация в "Юнайтед" удручает все больше и больше — налицо негативная тенденция в игре и результатах. "Эвертон" реабилитировался за неожиданное поражение от "Фулхэма" и вновь отобрал очки у большой команды.



"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче