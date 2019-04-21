"Юнайтед" унижен "Эвертоном"

Гульфи Сигурдссон и Ришарлисон "Манчестер Юнайтед" потерпел свое шестое поражение в восьми последних матчах с учетом всех соревнований, в унизительной манере проиграв в гостях у "Эвертона" — 4:0.

По сравнению с неожиданным поражением в гостях у "Фулхэма" в старте "ирисок" появились Майкл Кин и Морган Шнайдерлен, заменив Фила Ягиелку и Андре Гомеша.

Относительно выезда к "Барселоне" посреди недели в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Вместо Эшли Янга, Скотта Мактоминея и Джесси Лингарда появились Диогу Далот, Неманья Матич и Ромелу Лукаку.

"Эвертон" начал матч первым номером. "Юнайтед" оказался заперт на своей половине поля и едва не пропустил на 11-й минуте. Фред позволил Ришарлисону принять мяч почти на линии вратарской и пробить, однако Давид Де Хеа был на чеку. Добивание в исполнении бразильского нападающего хозяев вышло неточным.

На 13-й минуте "ириски" создали свой второй момент. Доминик Калверт-Левин опередил на втором этаже Криса Смоллинга и сделал скидку Ришарлисону, который технично пробил ножницами в падении — 1:0.

Вскоре гости немного активизировались и пошли вперед, но, так ни разу и не потревожив Джордана Пикфорда, на 28-й минуте нарвались на результативную контратаку. Гульфи Сигурдссон продвинулся вперед и, не встретив сопротивления, выстрелил с дистанции в нижний угол ворот Де Хеа — 2:0.

До перерыва "дьяволы" так и не нанесли ни одного удара в створ. "Эвертон" чувствовал себя очень комфортно и выглядел гораздо лучше.

Второй тайм "Юнайтед" начал достаточно бодро, а на 56-й минуте снова пропустил. После подачи углового Де Хеа выбил мяч кулаком за пределы штрафной. Снаряд на подступах к площадке принял Динь и тут же пробил с левой ноги в ближний угол — 3:0.

Вскоре хозяева заработали еще один угловой, и Сигурдссон едва не исполнил шедевр. Исландец попытался поразить ворота прямым ударом с края поля, однако в последний момент Де Хеа вернулся в створ и остановил мяч.

И все-таки четвертый гол случился. На 64-й минуте Калверт-Левин сместился на левый фланг, развивая контратаку, а затем сделал передачу в центр на выход Тео Уолкотта, заменившего Ришарлисона. Англичанин хладнокровно переиграл Де Хеа — 4:0.

"Юнайтед" был совершенно раздавлен, просто перестав сопротивляться. "Эвертон" играл в свое удовольствие, перекатывая мяч под довольные возгласы своих фанатов.

За четыре минуты до конца гости, наконец, нанесли свой первый удар в створ. Это было единственное запоминающееся событие в заключительной стадии матча.

Ситуация в "Юнайтед" удручает все больше и больше — налицо негативная тенденция в игре и результатах. "Эвертон" реабилитировался за неожиданное поражение от "Фулхэма" и вновь отобрал очки у большой команды.

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2019 17:25

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 21.04.2019 18:20 # chelsealondon
    МЮ обоссан...ждём ггунерят...

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  2. liverpool1892est 21.04.2019 18:20 # liverpool1892est
    Оля опять обосралась:)

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  3. only--liverpool 21.04.2019 18:20 # only--liverpool
    Ливерпуль щас задавит, хотя игра цепкая. Скриншот.

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  4. ba-29 21.04.2019 18:19 # ba-29
    Бентекеееееееееееебоооооййй

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  5. invincible141ars 21.04.2019 18:18 # invincible141ars
    конченный Мавропанос привез

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  6. pistolero-lfc 21.04.2019 18:17 # pistolero-lfc
    Газон плохо полили, мяч не катается вообще.
    Кардифф мрази

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  7. vyrentz 21.04.2019 18:17 # vyrentz
    19.04.2019 14:12 # удалить
    vyrentz

    Этот сезон войдёт в историю МЮ, как моментное массовое помешательство на апстрике Сульшера, и как итог, проебанное будущее без Пакета.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70183/?c=1#c6865638

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  8. bezviz 21.04.2019 18:14 # bezviz
    кто знает почему впн перестал работать в опере?

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  9. karmonger 21.04.2019 18:11 # karmonger
    Это жопа, господа.

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  10. superglor 21.04.2019 18:10 # superglor
    Думаю фанаты рады что сегодня на поле Кардиффа наконец-то играет Салах, он же у них вроде пропадал где-то.

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  11. alexomck 21.04.2019 18:05 # alexomck
    отлично, теперь МЮ будет мотивирован на игру с Сити:) не удивлюсь, если МЮ унизит Сити по итогу:))

    Источник: http://fapl.ru/posts/70234/#reply

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  12. highneken 21.04.2019 18:03 # highneken
    Будем надеяться на честное судейство. Надоело смотреть как Ливер тащат... может быть под конец сезона уже успокоятся

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  13. ba-29 21.04.2019 18:03 # ba-29
    Комон Кардиф, комон КРАСUВО!!!

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  14. bezviz 21.04.2019 18:02 # bezviz
    оруууууууууууууууууууууууу)))))))))

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  15. valiverpool 21.04.2019 18:02 # valiverpool
    Сожалею фанатам МЮ об подпиании данного тренера ещё раз...А об этом я говорил изначально

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  16. superzaki 21.04.2019 18:00 # superzaki
    Где то в Испании плачет один Лемарс сидя на кожаной сигаре. Но плачет он не из за сигары, впрочем эта уже другая история.

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  17. januzaj00 21.04.2019 18:00 # januzaj00
    Сегодня кто поскользнётся????

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  18. ry-l 21.04.2019 17:59 # ry-l
    Когда-нибудь аутсайдеры перестанут собираться на суперглора...
    Но это уже совсем другая история.

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  19. firmino9 21.04.2019 17:57 # firmino9
    Колбасня сами не обосритесь)

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  20. sausage 21.04.2019 17:55 # sausage
    Хз, даже если МЮ выйдет в дерби с девизом "победа или смерть", им ничего не светит. В плане тактики - абсолютная пустота.

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