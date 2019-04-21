"Юнайтед" унижен "Эвертоном"
"Манчестер Юнайтед" потерпел свое шестое поражение в восьми последних матчах с учетом всех соревнований, в унизительной манере проиграв в гостях у "Эвертона" — 4:0.
По сравнению с неожиданным поражением в гостях у "Фулхэма" в старте "ирисок" появились Майкл Кин и Морган Шнайдерлен, заменив Фила Ягиелку и Андре Гомеша.
Относительно выезда к "Барселоне" посреди недели в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Вместо Эшли Янга, Скотта Мактоминея и Джесси Лингарда появились Диогу Далот, Неманья Матич и Ромелу Лукаку.
"Эвертон" начал матч первым номером. "Юнайтед" оказался заперт на своей половине поля и едва не пропустил на 11-й минуте. Фред позволил Ришарлисону принять мяч почти на линии вратарской и пробить, однако Давид Де Хеа был на чеку. Добивание в исполнении бразильского нападающего хозяев вышло неточным.
На 13-й минуте "ириски" создали свой второй момент. Доминик Калверт-Левин опередил на втором этаже Криса Смоллинга и сделал скидку Ришарлисону, который технично пробил ножницами в падении — 1:0.
Вскоре гости немного активизировались и пошли вперед, но, так ни разу и не потревожив Джордана Пикфорда, на 28-й минуте нарвались на результативную контратаку. Гульфи Сигурдссон продвинулся вперед и, не встретив сопротивления, выстрелил с дистанции в нижний угол ворот Де Хеа — 2:0.
До перерыва "дьяволы" так и не нанесли ни одного удара в створ. "Эвертон" чувствовал себя очень комфортно и выглядел гораздо лучше.
Второй тайм "Юнайтед" начал достаточно бодро, а на 56-й минуте снова пропустил. После подачи углового Де Хеа выбил мяч кулаком за пределы штрафной. Снаряд на подступах к площадке принял Динь и тут же пробил с левой ноги в ближний угол — 3:0.
Вскоре хозяева заработали еще один угловой, и Сигурдссон едва не исполнил шедевр. Исландец попытался поразить ворота прямым ударом с края поля, однако в последний момент Де Хеа вернулся в створ и остановил мяч.
И все-таки четвертый гол случился. На 64-й минуте Калверт-Левин сместился на левый фланг, развивая контратаку, а затем сделал передачу в центр на выход Тео Уолкотта, заменившего Ришарлисона. Англичанин хладнокровно переиграл Де Хеа — 4:0.
"Юнайтед" был совершенно раздавлен, просто перестав сопротивляться. "Эвертон" играл в свое удовольствие, перекатывая мяч под довольные возгласы своих фанатов.
За четыре минуты до конца гости, наконец, нанесли свой первый удар в створ. Это было единственное запоминающееся событие в заключительной стадии матча.
Ситуация в "Юнайтед" удручает все больше и больше — налицо негативная тенденция в игре и результатах. "Эвертон" реабилитировался за неожиданное поражение от "Фулхэма" и вновь отобрал очки у большой команды.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
21.04.2019 17:25
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Последние комментарии:
МЮ обоссан...ждём ггунерят...
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Оля опять обосралась:)
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Ливерпуль щас задавит, хотя игра цепкая. Скриншот.
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Бентекеееееееееееебоооооййй
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конченный Мавропанос привез
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Газон плохо полили, мяч не катается вообще.
Кардифф мрази
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19.04.2019 14:12 # удалить
vyrentz
Этот сезон войдёт в историю МЮ, как моментное массовое помешательство на апстрике Сульшера, и как итог, проебанное будущее без Пакета.
Источник: http://fapl.ru/posts/70183/?c=1#c6865638
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кто знает почему впн перестал работать в опере?
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Это жопа, господа.
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Думаю фанаты рады что сегодня на поле Кардиффа наконец-то играет Салах, он же у них вроде пропадал где-то.
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отлично, теперь МЮ будет мотивирован на игру с Сити:) не удивлюсь, если МЮ унизит Сити по итогу:))
Источник: http://fapl.ru/posts/70234/#reply
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Будем надеяться на честное судейство. Надоело смотреть как Ливер тащат... может быть под конец сезона уже успокоятся
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Комон Кардиф, комон КРАСUВО!!!
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оруууууууууууууууууууууууу)))))))))
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Сожалею фанатам МЮ об подпиании данного тренера ещё раз...А об этом я говорил изначально
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Где то в Испании плачет один Лемарс сидя на кожаной сигаре. Но плачет он не из за сигары, впрочем эта уже другая история.
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Сегодня кто поскользнётся????
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Когда-нибудь аутсайдеры перестанут собираться на суперглора...
Но это уже совсем другая история.
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Колбасня сами не обосритесь)
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Хз, даже если МЮ выйдет в дерби с девизом "победа или смерть", им ничего не светит. В плане тактики - абсолютная пустота.
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