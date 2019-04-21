Пеллегрини: "Ливерпуль" упустил титул не из-за Джеррарда"
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини не согласился с популярным мнением о том, что пять лет назад "Ливерпуль" упустил титул Премьер-Лиги из-за Стивена Джеррарда, роковым образом поскользнувшегося на поле "Энфилда".
Именно Пеллегрини был у руля "Манчестер Сити", который в том сезоне 2013/14 смог выхватить титул из рук "Ливерпуля" в последний момент.
"Горожанам" тогда удалось воспользоваться спадом, который случился у их конкурента на финише, однако Мануэль не считает потерю Джеррардом равновесия в матче с "Челси" ключом к судьбе того титула.
"Тогда казалось, что "Ливерпуль" постоянно вперед нас, потому что мы имели три отложенных матча. Эти матчи были отложены из-за погоды или из-за других соревнований. "Ливерпуль" выступал лишь в одном соревновании".
"Мы выиграли титул, потому что в наших руках было выиграть те три матча. Людям кажется, что это "Ливерпуль" упустил титул, но я с этим не согласен. Я не согласен, что "Ливерпуль" упустил титул, проиграв "Челси".
"Кроме того, они проиграли "Челси" 2:0, а не 1:0. Первый гол стал для них проблемой, потому что Джеррард поскользнулся, но сами они не смогли забить. Если бы они забили и матч завершился 1:1, чемпион в том сезоне остался бы прежним, потому что мы опередили их на два очка".
"Мы стали чемпионами, потому что были лучшей командой в том сезоне", — цитирует Джеррарда Daily Mail.
21.04.2019 17:00
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Последние комментарии:
"Мы стали чемпионами, потому что были лучшей командой в том сезоне", — цитирует Джеррарда Daily Mail.
точно Джеррарда??
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Пять лет назад... Будто месяц назад играли
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Наконец то кто то заговорил об этом. До этого матча еще был счет 3-3, когда такие бездарности как Сшкртел чуть ли не забивали сам себе. Не говорю о том что Джеррард весь сезон тащил команду в опорке. Если вы считаете что титул был упущен из за Джеррарда, значит вы либо фанбой МЮ, либо популист, либо дебил.
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Скам 0-4 летит на 73 мин:)))Пойду посру!!!
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И как Сити отскакивал в этих матчах, чисто Яя чемпик затащил своими голами на 90 минутах.
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