Пеллегрини: "Ливерпуль" упустил титул не из-за Джеррарда"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини не согласился с популярным мнением о том, что пять лет назад "Ливерпуль" упустил титул Премьер-Лиги из-за Стивена Джеррарда, роковым образом поскользнувшегося на поле "Энфилда".

Именно Пеллегрини был у руля "Манчестер Сити", который в том сезоне 2013/14 смог выхватить титул из рук "Ливерпуля" в последний момент.



"Горожанам" тогда удалось воспользоваться спадом, который случился у их конкурента на финише, однако Мануэль не считает потерю Джеррардом равновесия в матче с "Челси" ключом к судьбе того титула.



"Тогда казалось, что "Ливерпуль" постоянно вперед нас, потому что мы имели три отложенных матча. Эти матчи были отложены из-за погоды или из-за других соревнований. "Ливерпуль" выступал лишь в одном соревновании".



"Мы выиграли титул, потому что в наших руках было выиграть те три матча. Людям кажется, что это "Ливерпуль" упустил титул, но я с этим не согласен. Я не согласен, что "Ливерпуль" упустил титул, проиграв "Челси".



"Кроме того, они проиграли "Челси" 2:0, а не 1:0. Первый гол стал для них проблемой, потому что Джеррард поскользнулся, но сами они не смогли забить. Если бы они забили и матч завершился 1:1, чемпион в том сезоне остался бы прежним, потому что мы опередили их на два очка".



"Мы стали чемпионами, потому что были лучшей командой в том сезоне", — цитирует Джеррарда Daily Mail.