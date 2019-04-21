Клопп: "Буду расстроен, если Ван Дейк не станет Игроком Года"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему его защитник Виргил Ван Дейк заслуживает стать Игроком Года.

Накануне Ван Дейк был назван среди шести номинантов на звание Игрока Года, а уже сегодня вечером Ассоциация профессиональных игроков (PFA) объявит, кому же достанется самая престижная индивидуальная награда в английском футболе.



Благодаря отличной игре Ван Дейка в обороне "красные" пропустили только 20 голов в 34 матчах этого сезона Премьер-Лиги, что позволяет им претендовать на титул. Это подсказывает Клоппу, что голландец сделал достаточно, чтобы получить награду.



"Буду ли я расстроен, если Ван Дейк не станет Игроком Года? Конечно, я буду расстроен — из-за него. Он проводит выдающийся сезон. Заслуживает ли он это звание? Конечно".



"Так было и в прошлом сезоне, который Кевин Де Брюйне и Мо Салах отыграли невероятным образом, но награду получил Мо. Мы были рады этому, но не потому, что Де Брюйне остался без награды — он тоже ее заслуживал".



"Думаю, здесь та же история. Понятное дело, я буду очень рад, если Виргил станет Игроком Года", — цитирует Сульшера Daily Mirror.