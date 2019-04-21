Алиссон: "Ливерпуль" не ощущает давления"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что его команда не ощущает давления, продолжая борьбу за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

В случае победы над "Кардиффом" в воскресенье "красные" смогут вернуться на вершину Премьер-Лиги, а уже через полторы недели им играть первый матч с "Барселоной" за путевку в финал Лиги Чемпионов.



За свою историю "Ливерпуль" 18 раз становился чемпионом Англии, но последний раз делал это в 1990 году — еще до основания Премьер-Лиги и за два года до рождения Алиссона. Столь длительное ожидание представляется определенным источником давления, как и отсутствие трофеев при Юргене Клоппе, однако бразилец не придает этому значения.



"Это никакое не давление. Это ощущение, что у тебя есть возможность победить. Ты ощущаешь ответственность".



"Мы выступаем за "Ливерпуль" — клуб гигантского размера, у которого страстные болельщики. В первую очередь эти болельщик жаждут, чтобы мы выиграли Премьер-Лигу, а затем — Лигу Чемпионов".



"Поэтому, да, мы ощущаем ответственность перед ними. Однако мы не видим в этом проблемы и стараемся играть как можно лучше, когда выходим на поле".



"Мы можем провести семь матчей до конца сезона, как максимум. Выиграв их все, мы обеспечим себе хотя бы один трофей. В теории это выглядит красиво, но реальность такова, что у нас впереди много работы, и это не только семь матчей".



"Да, мы можем достичь финала Лиги Чемпионов, но пока у нас на уме два полуфинала и четыре матча в Премьер-Лиге".



"Мы собираемся очень упорно сражаться за эти два трофея. Это очень сложная задача, и мы должны продвигаться шаг за шагом, сохраняя спокойствие", — сообщил Алиссон Sk Sports.