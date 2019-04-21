Фелан не планирует оставаться ассистентом Сульшера

Оле Гуннар Сульшер и Майк Фелан Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан не планирует оставаться в штабе Оле Гуннара Сульшера на следующий сезон.

Когда в декабре Оле Гуннар Сульшер принял управление над командой, в качестве помощников он получил Майкла Кэррика и Кирана Маккенну, доставшихся ему от предшественника, а также Фелана, приставленного по инициативе сэра Алекса Фергюсона, которому Майк ассистировал на протяжении многих лет.

Когда Сульшер только заступил на тренерский мостик, то сразу же принялся говорить о своем желании получить эту работу на постоянной основе — что он в итоге и сделал, заключив трехлетний контракт. Фелан же на всем протяжении рассматривал свое возвращение в "Юнайтед" как краткосрочную командировку.

Дело в том, что у Майка уже есть постоянная работа, которой он очень дорожит. 56-летний англичанин является спортивным директором австралийского клуба "Сентрал Кост Маринерс".

По информации Daily Mirror, в ближайшие дни Кэррик и Маккенна, вслед за Сульшером, должны заключить новые контракты с "Юнайтед", а вот Фелан планирует по окончании сезона вернуться в Австралию.

Фелан готов остаться на "Олд Траффорд", только если займет роль, похожую на ту, что он исполняет в Сиднее. Майк уверен, что обладает достаточными знаниями и связями, чтобы быть спортивным или техническим директором "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры, Фелан

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 21.04.2019 14:42 # sausage
    "...приставленного по инициативе сэра Алекса Фергюсона..."
    Прикольно)

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  2. mancunia-planet 21.04.2019 14:32 # mancunia-planet
    спортивный директор появится, вряд ли это Фелан.

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