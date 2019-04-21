Фелан не планирует оставаться ассистентом Сульшера

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан не планирует оставаться в штабе Оле Гуннара Сульшера на следующий сезон.

Когда в декабре Оле Гуннар Сульшер принял управление над командой, в качестве помощников он получил Майкла Кэррика и Кирана Маккенну, доставшихся ему от предшественника, а также Фелана, приставленного по инициативе сэра Алекса Фергюсона, которому Майк ассистировал на протяжении многих лет.



Когда Сульшер только заступил на тренерский мостик, то сразу же принялся говорить о своем желании получить эту работу на постоянной основе — что он в итоге и сделал, заключив трехлетний контракт. Фелан же на всем протяжении рассматривал свое возвращение в "Юнайтед" как краткосрочную командировку.



Дело в том, что у Майка уже есть постоянная работа, которой он очень дорожит. 56-летний англичанин является спортивным директором австралийского клуба "Сентрал Кост Маринерс".



По информации Daily Mirror, в ближайшие дни Кэррик и Маккенна, вслед за Сульшером, должны заключить новые контракты с "Юнайтед", а вот Фелан планирует по окончании сезона вернуться в Австралию.



Фелан готов остаться на "Олд Траффорд", только если займет роль, похожую на ту, что он исполняет в Сиднее. Майк уверен, что обладает достаточными знаниями и связями, чтобы быть спортивным или техническим директором "Юнайтед".