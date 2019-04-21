Сульшер предупредил Санчеса
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил нападающего Алексиса Санчеса, что его клуб не собирается держать игроков, которые являются обузой.
В последние недели игра и результаты "Юнайтед" значительно ухудшились, озадачив Сульшера. Норвежец отчаянно ищет решение и уже сделал несколько предостережений подопечным.
Одной из проблем, которые предстоит решить Оле Гуннару, является Санчес, зарабатывающий более 400 тысяч фунтов и совершенно не приносящий пользы на эту сумму.
"Как клуб не можем содержать игроков, которые являются обузой. Каждый должен проявлять инициативу, продолжать прогрессировать, демонстрировать желание становиться лучше индивидуально и коллективно".
"Дело не только в Алексисе. Требования есть к каждому. Но если мы говорим об Алексисе, ему не везет в плане травм".
"С момента моего прихода он перенес две больших травмы, и это не помогло ему. Некоторые другие игроки тоже были травмированы, но я смог увидеть их характер. Теперь я должен решить, кого мы сохраним, а кого отпустим".
"У Алексиса огромный талант, что видно, когда он в порядке. Прямо сейчас мы хотим, чтобы он показывал это", — цитирует Сульшера The Telegraph.
21.04.2019 13:00
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Типичный легионер, жаль в МС не перешел - стал бы легендой, как Лэмпард.
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Любитель столичной жизни всем показал как нужно кидать клубы!
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А как красиво начиналось(игра на рояле).
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какой талант, талант рвачества да, имеется
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Легенда мешка.
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Надо увеличить ему зэпэху, срочно.
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Три помидора идут по улице: папа-помидор, мама-помидор и сын-помидорчик. Сын-помидор начинает отставать. Папа-помидор, рассердившись, подходит к сыну, давит его и говорит: "Догоняй, кетчуп!"
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Без шансов, он конечно старается, но травмы от него точно не уйдут.
Не вижу смысла его хейтить, он никого не заставлял ему такую зарплату платить.
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Будто санчоуса волнует слова сушера
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вы его теперь продайте ахахахах, псж если только и заберёт))
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С такой зарплатой будет сложно его выгнать
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