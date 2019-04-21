Сульшер предупредил Санчеса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил нападающего Алексиса Санчеса, что его клуб не собирается держать игроков, которые являются обузой.

В последние недели игра и результаты "Юнайтед" значительно ухудшились, озадачив Сульшера. Норвежец отчаянно ищет решение и уже сделал несколько предостережений подопечным.



Одной из проблем, которые предстоит решить Оле Гуннару, является Санчес, зарабатывающий более 400 тысяч фунтов и совершенно не приносящий пользы на эту сумму.



"Как клуб не можем содержать игроков, которые являются обузой. Каждый должен проявлять инициативу, продолжать прогрессировать, демонстрировать желание становиться лучше индивидуально и коллективно".



"Дело не только в Алексисе. Требования есть к каждому. Но если мы говорим об Алексисе, ему не везет в плане травм".



"С момента моего прихода он перенес две больших травмы, и это не помогло ему. Некоторые другие игроки тоже были травмированы, но я смог увидеть их характер. Теперь я должен решить, кого мы сохраним, а кого отпустим".



"У Алексиса огромный талант, что видно, когда он в порядке. Прямо сейчас мы хотим, чтобы он показывал это", — цитирует Сульшера The Telegraph.