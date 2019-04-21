Сульшер предупредил Санчеса

Оле Гуннар Сульшер и Алексис Санчес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил нападающего Алексиса Санчеса, что его клуб не собирается держать игроков, которые являются обузой.

В последние недели игра и результаты "Юнайтед" значительно ухудшились, озадачив Сульшера. Норвежец отчаянно ищет решение и уже сделал несколько предостережений подопечным.

Одной из проблем, которые предстоит решить Оле Гуннару, является Санчес, зарабатывающий более 400 тысяч фунтов и совершенно не приносящий пользы на эту сумму.

"Как клуб не можем содержать игроков, которые являются обузой. Каждый должен проявлять инициативу, продолжать прогрессировать, демонстрировать желание становиться лучше индивидуально и коллективно".

"Дело не только в Алексисе. Требования есть к каждому. Но если мы говорим об Алексисе, ему не везет в плане травм".

"С момента моего прихода он перенес две больших травмы, и это не помогло ему. Некоторые другие игроки тоже были травмированы, но я смог увидеть их характер. Теперь я должен решить, кого мы сохраним, а кого отпустим".

"У Алексиса огромный талант, что видно, когда он в порядке. Прямо сейчас мы хотим, чтобы он показывал это", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. xin 21.04.2019 14:37 # xin
    Типичный легионер, жаль в МС не перешел - стал бы легендой, как Лэмпард.

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  2. gary47 21.04.2019 14:18 # gary47
    Любитель столичной жизни всем показал как нужно кидать клубы!

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  3. merphi 21.04.2019 14:18 # merphi
    А как красиво начиналось(игра на рояле).

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  4. osivori 21.04.2019 13:54 # osivori
    какой талант, талант рвачества да, имеется

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  5. benefactor 21.04.2019 13:45 # benefactor
    Легенда мешка.

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  6. chelsea88 21.04.2019 13:38 # chelsea88
    Надо увеличить ему зэпэху, срочно.

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  7. dallaslp 21.04.2019 13:33 # dallaslp
    Три помидора идут по улице: папа-помидор, мама-помидор и сын-помидорчик. Сын-помидор начинает отставать. Папа-помидор, рассердившись, подходит к сыну, давит его и говорит: "Догоняй, кетчуп!"

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  8. ilovemanutd 21.04.2019 13:33 # ilovemanutd
    Без шансов, он конечно старается, но травмы от него точно не уйдут.
    Не вижу смысла его хейтить, он никого не заставлял ему такую зарплату платить.

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  9. chr1s8rown 21.04.2019 13:30 # chr1s8rown
    Будто санчоуса волнует слова сушера

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  10. scauzer11 21.04.2019 13:23 # scauzer11
    вы его теперь продайте ахахахах, псж если только и заберёт))

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  11. skydreams 21.04.2019 13:16 # skydreams
    С такой зарплатой будет сложно его выгнать

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