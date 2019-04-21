Эду близок к назначению техническим директором "Арсенала"

"Арсенал" близок к назначению своего бывшего полузащитника Эду новым техническим директором.

Как известно, "канониры" уже несколько месяцев ищут замену Свену Мислинтату, который посреди этого сезона оставил свою работу на "Эмирейтс" и с недавних пор трудится в "Штутгарте".



Изначально "Арсенал" надеялся заполучить Мончи, который как раз находился на пороге расставания с "Ромой", однако в последний момент испанский специалист предпочел вернуться в "Севилью".



Как передает Daily Mail, теперь лондонский клуб собирается назначить Эду, который был частью Непобедимых в сезоне 2003/04, а теперь работает координатором в бразильской федерации футбола.



Ожидается, что 40-летний Эду присоединится к "Арсеналу" в июле — после того, как Бразилия примет Кубок Америки.