Гранды Премьер-Лиги интересуются Хакимом Зийешем

"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Сити" проявляют серьезный интерес к плеймейкеру Хакиму Зийешу.

26-летний Зийеш является одной из главных фигур в "Аяксе", который произвел настоящий фурор в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и который теперь сразится с "Тоттенхэмом" за путевку в финал турнира.



"Аяксу" будет сложно предотвратить распродажу своих звезд по окончании сезона, и Хаким может покинуть Амстердам одним из первых, утверждает Daily Mirror.



По информации издания, игрок сборной Марокко, забивший 19 голов и отдавший 20 результативных передач за "Аякс" в этом сезоне, может быть доступен всего за 25 миллионов фунтов — сумму, которую представители топ-6 легко себе могут позволить.



Еще одним претендентом на Зийеша, который отличился 12 раз в 23 матчах за свою национальную команду, называется "Бавария". В "Аяксе" у Хакима есть контракт до 2021 года.



