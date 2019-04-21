Ван Галь: "Сульшер паркует автобус прямо перед Де Хеа"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь повторно раскритиковал стиль нынешнего рулевого "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

Впервые Ван Галь подверг Сульшера критике еще в прошлом месяце, заявив, что Оле Гуннар играет в той же оборонительной манере, что и его предшественник Жозе Моуриньо.



С тех пор результаты и игра "Юнайтед" только ухудшились, что дало Ван Галю новый повод наброситься на Сульшера. Луи даже обвинил Оле Гуннара, что тот "паркует автобус" перед своими воротами.



"Я мог увидеть, что Оле произвел кое-какой эффект поначалу, потому что он принял "Юнайтед" на девятом месте, и команда была ничем. "Юнайтед" играл в антифутбол, как я это называю, однако я не думаю, что Оле не боится парковать автобус — он играет еще в более оборонительной манере, чем вы думаете".



"Я смотрел их матчи, потому что я до сих пор слежу за "Юнайтед", и против "Арсенала" Оле запарковал автобус. Он сделал то же самое против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге, а также против ПСЖ и "Барселоны" в Лиге Чемпионов".



"Он играет таким образом против всех больших команд. Они делают акцент на обороне, нежели на атаке и попытках играть в доминирующий футбол. Я действительно называю эту манеру игры "запарковать автобус". Оле делает это не на подступах к своей штрафной площадке — Оле паркует автобус прямо перед Давидом Де Хеа".



"Когда "Юнайтед" играет таким образом, они используют схему 4-4-2, контратакуя с помощью Маркуса Рэшфорда и Ромелу Лукаку. Они полагаются на скорость этих двоих, потому что они быстрее своих соперников в движении. У Рэшфорда невероятная скорость. Вам его не поймать, когда он уходит в прорыв".



"Но если "Юнайтед" снова хочет стать доминирующей силой в Европе и Англии, они должны играть в другом стиле".



"Проблема для иностранного тренера в том, что английская футбольная культура отличается от немецкой или испанской. В тех странах ты улучаешь вещи через тренировки. В Англии все делается через матчи. Они набирают форму и повышают выносливость, играя много матчей".



"Это культура, которую так легко не изменить. Я хотел это сделать, но это оказалось сложно", — сообщил Ван Галь Daily Mirror.