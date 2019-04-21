Игроки "Норвича" разделят бонус в 10 миллионов фунтов в случае выхода в Премьер-Лигу

Игроки "Норвича" разделят колоссальный бонус в 10 миллионов фунтов в случае выхода в Премьер-Лигу.

На текущей неделе пресса сообщала, что футболистам "Тоттенхэма" обещан бонус в 5 млн. фунтов за победу в Лиге Чемпионов. Однако это сумма меркнет по сравнению с тем, что обещало своим игрокам руководство "Норвича" за завоевание путевки в Премьер-Лигу.



В данный момент именно "канарейки" возглавляют таблицу Чемпионшипа, опережая ближайшего преследователя на пять очков, и могут оформить прямое повышение в классе уже в понедельник, если победят "Стоук", а "Шеффилд Юнайтед" или "Лидс" допустят осечку.



Соответствующий бонус — один из самых больших в дивизионе — был согласован еще перед стартом сезона, сообщает The Telegraph.