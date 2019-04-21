"Тоттенхэм" уверен, что Эриксен подпишет новый контракт
В "Тоттенхэме" уверены, что полузащитник Кристиан Эриксен отбросит сомнения насчет своего будущего и подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.
"Шпоры" пытаются склонить своего ключевого игрока к новой сделке уже почти год, тогда как действующий контракт Кристиана с зарплатой в 75 тысяч фунтов в неделю по-прежнему истекает в конце следующего сезона.
Недавно в прессе даже появились слухи, что этой ситуацией собирается воспользоваться "Реал", однако Goal стало известно, что в Северном Лондоне не переживают на этот счет.
В последние недели "Тоттенхэму" удалось добиться определенного прогресса в переговорах, и теперь у клуба появилась уверенность, что 27-летний датчанин заключит новую сделку.
Ожидается, что новый контракт увеличит зарплату Эриксена минимум вдвое — до 150 тыс. фунтов в неделю. Столько же в команде Маурисио Почеттино получает Деле Алли.
21.04.2019 08:00
Просмотров: 313
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
он 75 получает?
Ебнуться просто
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий