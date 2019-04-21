Сульшер считает, что МЮ в нескольких годах от больших трофеев

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что ему могут потребоваться годы, чтобы осуществить перестройку команды и снова сделать "красных дьяволов" претендентом на большие трофеи.

Когда Сульшер только сменил Жозе Моуриньо в декабре, на какое-то время показалось, что "Юнайтед" снова стал по-настоящему грозной силой на внутренней и европейской арене.



Однако со временем результаты "дьяволов" и их игра пошли на убыль, и после пяти поражений в семи последних матчах Оле Гуннар признал, что возвращение "Юнайтед" на прежние высоты будет долгим и сложным.



"Нас ждет перестройка. Нам потребуется несколько трансферных окон, потому что мы не собираемся подписывать по шесть-семь новых игроков за раз".



"Я достаточно реально смотрю на вещи, чтобы понимать, что летом мы подпишем меньше шести игроков — я знаю это как факт. Мы должны двигаться шаг за шагом. Любой новый игрок должен быть правильным игроком и хорошо подходить нам".



"Мы планируем быть в топ-4 и участвовать в Лиге Чемпионов в следующем году. Но у нас есть как краткосрочные цели, так и долгосрочные цели, и долгосрочные цели останутся неизменны, как бы ни закончился этот сезон в действительности", — цитирует Сульшера Daily Mirror.