"Пэлас" оценивает Заху в 75-80 миллионов фунтов

"Кристал Пэлас" позволит вингеру Уилфриду Захе покинуть клуб только за 75-80 миллионов фунтов.

На текущей неделе Заха прямо заявил, что хочет уйти в топ-клуб, чтобы выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



По информации издания Daily Mail, которому Уилфрид и рассказал о своих амбициях, на "Селхерст Парк" открыты к расставанию с игроком сборной Кот-д'Ивуара — но только на своих условиях.



"Орлы" потребуют у заинтересованных в Захе клубов минимум 75 млн. фунтов. Ожидается, что спрос на экс-игрока "Манчестер Юнайтед" будет достаточно высок — Уилфрида сватают не только в "Арсенал" и "Тоттенхэм", но и в зарубежные ПСЖ, "Интер", дортмундскую "Боруссию".



Продажа Уилфрида обеспечила бы главному тренеру "Пэлас" Рою Ходжсону трансферный бюджет на летнее окно, а заодно помогла бы сохранить другую свою звезду в лице защитника Аарона Ван-Биссаки.