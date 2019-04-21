"Пэлас" оценивает Заху в 75-80 миллионов фунтов
"Кристал Пэлас" позволит вингеру Уилфриду Захе покинуть клуб только за 75-80 миллионов фунтов.
На текущей неделе Заха прямо заявил, что хочет уйти в топ-клуб, чтобы выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
По информации издания Daily Mail, которому Уилфрид и рассказал о своих амбициях, на "Селхерст Парк" открыты к расставанию с игроком сборной Кот-д'Ивуара — но только на своих условиях.
"Орлы" потребуют у заинтересованных в Захе клубов минимум 75 млн. фунтов. Ожидается, что спрос на экс-игрока "Манчестер Юнайтед" будет достаточно высок — Уилфрида сватают не только в "Арсенал" и "Тоттенхэм", но и в зарубежные ПСЖ, "Интер", дортмундскую "Боруссию".
Продажа Уилфрида обеспечила бы главному тренеру "Пэлас" Рою Ходжсону трансферный бюджет на летнее окно, а заодно помогла бы сохранить другую свою звезду в лице защитника Аарона Ван-Биссаки.
21.04.2019 06:00
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за крайне не стабильного и флегматичного игрока такие бабки? Но это, если только потом сторгаваться до 20...
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