"Юнайтед" не отпустит Мактоминея в аренду

"Манчестер Юнайтед" сообщил полузащитнику Скотту Мактоминею, что тот не уйдет в аренду на следующий сезон.

В последние недели Мактоминей провел несколько ярких матчей, из которых особенно выделяются выездной против ПСЖ и домашний против "Барселоны" в рамках Лиги Чемпионов.



Вместе с тем 22-летний шотландец пока может похвастать лишь семью появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги. Этой ситуацией надеялись воспользоваться некоторые клубы, маня Скотта возможностью играть регулярно.



По информации The Sun, "красные дьяволы" действительно получили несколько запросов насчет аренды Мактоминея на следующий сезон, однако главный тренер Оле Гуннар Сульшер принял решение оставить Скотта в своей команде.



"У Оле и Скотта сложились очень крепкие отношения за столь короткий период времени. Они часто разговаривают о том, что идет неправильно или правильно. Особенно долгой была их беседа в Каррингтоне на прошлой неделе".



"Оле сказал ему, под каким впечатлением он находится от него в последнее время, а также заверил, что Скотт в его планах на следующий год".



"Прежде были кое-какие разговоры об аренде, но теперь это исключено. Он останется здесь", — цитирует свой источник из "Юнайтед" издание.