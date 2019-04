Прогнозы на воскресные матчи 35-го тура Премьер-Лиги

В воскресенье в английской Премьер-Лиге пройдут три матча, и в каждом из них есть интрига и мотивация у играющих команд. "Эвертон" сразится на своем поле с "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас" приедет в гости к "Арсеналу", а "Кардифф" попытается отобрать очки у "Ливерпуля".





ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Воскресенье, 21 апреля, 15:30



"Эвертон" в последнее время стал опасным соперником для представителей топ-6, обыграв "Челси" и "Арсенал", но команда Марку Силвы все еще остается нестабильной — после таких свершений "ириски" умудрились проиграть "Фулхэму". "Манчестер Юнайтед" не имеет права терять очки в гонке за места в топ-4, но сейчас "красные дьяволы" далеки от своей лучшей формы, и матч с "Эвертоном" будет очень сложным для них.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Эвертон" не пропускает уже в трех домашних матчах чемпионата кряду;

- в шести из семи последних домашних матчей "ирисок" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- "Юнайтед" выиграл три последних встречи с "Эвертоном" во всех соревнованиях, забивая в каждой минимум дважды.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Эвертона" — 3.2 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Поражение "Эвертона" от "Фулхэма" было странным, и оно пришло как раз тогда, когда показалось, что "ириски" начинают прогрессировать. Вероятно, это был их худший матчч в сезоне — особенно, если учесть форму, в которой они находились".



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



Пол Мерсон



"Как можно прогнозировать матчи "Эвертона"? В одну минуту они разрывают "Арсенал" и "Вест Хэм", а затем проигрывают "Фулхэму", который не забивал два гола в одной игре уже долгое время. Все дело в плохом отношении — стоит смотреть не на менеджера, а на игроков. "Юнайтед" нужно выигрывать этот матч, если они хотят выступать в Лиге Чемпионов, но я не думаю, что они это сделают. Раньше им часто везло, но сейчас они не в лучшей форме".



Прогноз Пола Мерсона: 1:1



АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС

Воскресенье, 21 апреля, 18:00



Домашняя форма "Арсенала" выгодно отличается от выездной, и на своем поле "канониры" теряют очки редко. "Кристал Пэлас" находится в безопасности в середине таблицы и может потихоньку ловить отпускное настроение. В то же время против представителей топ-6 команда Ходжсона всегда имеет мотивацию, а подопечные Унаи Эмери еще в четверг проводили сложную игру в Неаполе в Лиге Европы.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" выиграл все 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге;

- также в семи из восьми последних домашних матчей "канониры побеждали и по итогам первого тайма, и по итогам 90 минут;

- "Арсенал" забивал как минимум дважды в 10 из 12 последних встречах с "Кристал Пэлас" во всех турнирах.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 1.9 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Арсенал" посредственно выглядит на выезде, но на своем поле это совсем другая команда — они не проигрывают на "Эмирейтс" с первого тура в чемпионате. "Пэлас" всегда таит в себе угрозу, когда играет на выезде, но тут я вижу только один результат — победу "Арсенала".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Пол Мерсон



"Арсеналу" нужно выигрывать, и они должны это сделать. Попадание в топ-4 все еще в их руках. "Кристал Пэлас" — забавная команда, они не должны быть там, где находятся сейчас. Они способны на многое, но не в этот раз. "Арсенал" начнет дома сильно и будет слишком мотивированным для "Пэлас".



Прогноз Пола Мерсона: 3:1



КАРДИФФ — ЛИВЕРПУЛЬ

Воскресенье, 21 апреля, 18:00



"Кардифф Сити", обыграв на выезде "Брайтон", все еще сохраняет шансы продлить прописку в Премьер-Лиге на следующий сезон, но с таким соперником, как "Ливерпуль", валлийцам набрать очки будет непросто. "Красные" не могут позволить себе осечек в чемпионской гонке с "Манчестер Сити", а в Лиге Чемпионов с "Порту" они играли на холостых оборотах. Снова хорош Мохамед Салах, продолжает регулярно забивать Садио Мане, и у "Ливерпуля" не должно возникать проблем с мотивированным, но достаточно средним по уровню игры соперником.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" забивал как минимум трижды в трех последних встречах с "Кардиффом";

- также команда Клоппа забивала как минимум дважды в пяти последних матчах чемпионата;

- в пяти из шести последних матчей "Кардиффа" в Премьер-Лиге был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 0:3



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.55 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Кардифф" поборется — особенно у себя дома, но сейчас "Ливерпуль", похоже, способен обыграть кого-угодно".



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



Пол Мерсон



"Это будет битва для "Ливерпуля" — не думайте, что им будет просто. Это большой матч для "Кардиффа" — валлийцы выиграли в Брайтоне и будут сражаться за каждый мяч. Не похоже, что они спасутся, но пока что они неплохо справляются со своей задачей. "Ливерпуль", тем не менее, в огне. Они будут достаточно хороши, чтобы обыграть "Кардифф". Если валлийцы забьют, то будет интересно, но я не представляю себе, как они это сделают".



Прогноз Пола Мерсона: 0:2



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru