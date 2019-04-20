Канте не считает "Челси" фаворитом Лиги Европы

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что не считает свою команду фаворитом на победу в Лиге Европы.

Обыграв "Славию" по сумме двух матчей со счетом 5:3, "синие" вышли в полуфинал второго по значимости клубного турнира Европы, где теперь сразятся с "Айнтрахтом", занимающим четвертое место в Бундеслиге.

В другом полуфинале сойдутся "Арсенал" и "Валенсия", однако Канте не готов утверждать, что "Челси" имеет наивысшие шансы на трофей из числа оставшихся команд.

"Мы можем сделать этот сезон красивым с помощью победы в Лиге Европы. Это единственный трофей, который мы еще можем выиграть, поэтому было бы замечательно сделать это".

"Мы выходим в полуфинал с уверенностью в себе и надеемся попасть в финал".

"Мы не фавориты. Мы хорошо сыграли против "Славии", и мы сделаем все возможное для выхода в финал, но мы не фавориты. Думаю, важно, что мы достигли полуфинала, это было нашей целью", — цитирует Канте Sky Sports.


Метки Канте, Лига Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2019 23:00

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  1. vertigo-92 20.04.2019 23:33 # vertigo-92
    единственный адекват в составе пенсо6лядей, вали оттуда пока не поздно)

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  2. mixmaster 20.04.2019 23:24 # mixmaster
    Турнир им Эмери

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  3. chebrec 20.04.2019 23:19 # chebrec
    Да все адекватно сказал

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