Канте не считает "Челси" фаворитом Лиги Европы

Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что не считает свою команду фаворитом на победу в Лиге Европы.

Обыграв "Славию" по сумме двух матчей со счетом 5:3, "синие" вышли в полуфинал второго по значимости клубного турнира Европы, где теперь сразятся с "Айнтрахтом", занимающим четвертое место в Бундеслиге.



В другом полуфинале сойдутся "Арсенал" и "Валенсия", однако Канте не готов утверждать, что "Челси" имеет наивысшие шансы на трофей из числа оставшихся команд.



"Мы можем сделать этот сезон красивым с помощью победы в Лиге Европы. Это единственный трофей, который мы еще можем выиграть, поэтому было бы замечательно сделать это".



"Мы выходим в полуфинал с уверенностью в себе и надеемся попасть в финал".



"Мы не фавориты. Мы хорошо сыграли против "Славии", и мы сделаем все возможное для выхода в финал, но мы не фавориты. Думаю, важно, что мы достигли полуфинала, это было нашей целью", — цитирует Канте Sky Sports.