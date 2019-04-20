Дженас считает, что назначение Сульшера было ошибкой

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джермейн Дженас считает, что назначение Оле Гуннара Сульшера постоянным рулевым "Манчестер Юнайтед" было эмоциональным решением — и одновременно ошибочным.

Напомним, Сульшер выиграл 10 из своих первых 11 матчей в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "красных дьяволов". Когда результаты и игра "Юнайтед" пошли на спад, Оле Гуннар получил трехлетний контракт.



Утверждение Сульшера не помогло "Юнайтед" встряхнуться — команда проиграла пять из семи последних матчей. По мнению Дженаса, это говорит о том, что "дьяволы" пошли на поводу у своих эмоций.



"Нет, я не думаю, что постоянный контракт с ним был правильным решением. Думаю, это было эмоциональное решение, а в любом деле ты должен хорошо все обдумать и поступить логично с точки зрения долгосрочной перспективы".



"Им нужно отойти от вещей вроде "это в стиле "Манчестер Юнайтед" и "это не то, к чему мы привыкли". Сэр Алекс Фергюсон создал нечто уникальное, и лучшим тренерам в мире оказалось очень сложно это воссоздать".



"Когда Пеп Гвардиола пришел в "Манчестер Сити", разве он спрашивал: "Что делали Манчини и Пеллегрини для победы в лиге?" Он пришел и делал то, что хотел".



"Юрген Клопп тоже работает в "Ливерпуле" в своем стиле. Именно это и необходимо "Юнайтед". Я не думаю, что им нужен тот, кто будет пытаться копировать Фергюсона, им нужна новая индивидуальность. Моуриньо пытался создать это, но клубу это не понравилось".



"Я не думаю, что они отдают себе отчет в том, что делают. Думаю, они приняли эмоциональное решение", — сообщил Дженас BBC Radio 5 Live.