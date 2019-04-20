Фекир решил сменить агента перед летним трансферным окном

Плеймейкер "Лиона" Набиль Фекир решил сменить агента в преддверии летнего трансферного окна и теперь может вновь задуматься о переезде в Премьер-Лигу.

Напомним, Фекир едва не покинул "Лион" еще прошлым летом. Трансфер Набиля в "Ливерпуль" стоимость 53 миллиона фунтов сорвался в самый последний момент, когда игрок, по слухам, уже поучаствовал в фотосессии и дал записал интервью для "красных".



Также слухи утверждали, что сорвавшийся трансфер породил раскол в отношениях 25-летнего игрока сборной Франции со своим агентом Жан-Пьером Бернесом — теперь уже агентом бывшим.



"Мой контракт был расторгнут в четверг. Это решение Фекира. Теперь он совершенно точно будет искать себе нового агента. Как и в любых человеческих отношениях, в нашем деле у вас тоже порой возникают разногласия по поводу взглядов на будущее".



"Не нужно преувеличивать роль агента. Когда большой клуб хочет большого игрока, именно клуб обращается к тебе. Тебе не приходится стимулировать интерес к своему игроку", — сообщил Бернес радиостанции Europe 1.



Издание The Independent предполагает, что теперь Набиль может вновь задуматься о переезде в Премьер-Лигу. Помимо "Ливерпуля", о возобновлении интереса которого пресса время от времени сплетничает, другими претендентами на Фекира считаются "Челси" и "Реал".