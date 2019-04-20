Фекир решил сменить агента перед летним трансферным окном

Набиль Фекир Плеймейкер "Лиона" Набиль Фекир решил сменить агента в преддверии летнего трансферного окна и теперь может вновь задуматься о переезде в Премьер-Лигу.

Напомним, Фекир едва не покинул "Лион" еще прошлым летом. Трансфер Набиля в "Ливерпуль" стоимость 53 миллиона фунтов сорвался в самый последний момент, когда игрок, по слухам, уже поучаствовал в фотосессии и дал записал интервью для "красных".

Также слухи утверждали, что сорвавшийся трансфер породил раскол в отношениях 25-летнего игрока сборной Франции со своим агентом Жан-Пьером Бернесом — теперь уже агентом бывшим.

"Мой контракт был расторгнут в четверг. Это решение Фекира. Теперь он совершенно точно будет искать себе нового агента. Как и в любых человеческих отношениях, в нашем деле у вас тоже порой возникают разногласия по поводу взглядов на будущее".

"Не нужно преувеличивать роль агента. Когда большой клуб хочет большого игрока, именно клуб обращается к тебе. Тебе не приходится стимулировать интерес к своему игроку", — сообщил Бернес радиостанции Europe 1.

Издание The Independent предполагает, что теперь Набиль может вновь задуматься о переезде в Премьер-Лигу. Помимо "Ливерпуля", о возобновлении интереса которого пресса время от времени сплетничает, другими претендентами на Фекира считаются "Челси" и "Реал".


Метки Ливерпуль, Лион, Фекир, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 777

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 20.04.2019 21:17 # chr1s8rown
    Его и заа должны оформит для покера
    Избавится от ориги старидж лалан морено

    (ответить)

  2. makeewadim 20.04.2019 21:10 # makeewadim
    Лидер и мотор

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 20.04.2019 21:01 # pistolero-lfc
    Челси решил отказаться от покупок перед летним трансферным окном

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: