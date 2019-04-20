Почеттино: "Очко — это меньшее, что мы заслуживали"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда наиграла минимум на ничью в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В субботу "горожанам" удалось взять реванш у "шпор" за свой вылет из Лиги Чемпионов, одержав победу 1:0, однако даже Хосеп Гвардиола признал, что в этом матче соперник создал больше моментов, что в обоих на европейской арене.



По мнению Почеттино, "горожан" спас их голкипер Эдерсон и отсутствие VAR. Однако Маурисио не унывает и верит, что "Тоттенхэм" еще сможет финишировать в топ-4.



"Думаю, там были пенальти (за игру рукой Кайла Уолкера), и мы его не получили. Там был не такой уж сложный эпизод. Майкл Оливер стоял сзади и все видел".



"Иногда бывает, что ситуация неясна, но здесь она была более чем ясна. Оба игрока сражались за мяч в штрафной, а Майкл Оливер был в великолепном положении, чтобы все увидеть".



"Может быть, не для "Манчестер Сити", но для меня и для остального человечества это пенальти".



"Попадание в топ-4 и в Лигу Чемпионов на будущий сезон по-прежнему в наших руках. Следующие два матча в этом плане будут определяющими. Мы способны обыграть "Брайтон" и "Вест Хэм", поэтому я думаю, все зависит от нас".



"Конечно, это будет тяжело, потому что нам играть во вторник, затем в субботу, а затем полуфинал Лиги Чемпионов против "Аякса".



"Мы знаем, что нам приходится играть в очень тяжелых условиях, но я очень горжусь. Думаю, сегодня мы сыграли очень хорошо, и ничья — это минимум, что мы заслуживали. Думаю, лучшим игроком матча был их голкипер Эдерсон".



"Думаю, мы очень хорошо сражались, учитывая обстоятельства, поэтому я рад. Нам нужно сохранить это ощущение и воспроизвести его во вторник. Мы должны показать свою лучшую игру и снова постараться одержать победу, потому что эти три очка могут решить, попадаем ли мы в топ-4", — цитирует Почеттино Sky Sports.