Гвардиола: "Де Брюйне пропустит дерби Манчестера"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, вероятно, пропустит дерби против "Манчестер Юнайтед" на следующей неделе из-за травмы, полученной в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

В последнее время Де Брюйне вернулся в свою лучшую форму, отметившись тремя результативными передачами в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в минувшую среду.



Выйдя против "шпор" на субботний матч Премьер-Лиги, Кевин уже на 38-й минуте был заменен. Сразу же появились опасения, что игрок сборной Бельгии в очередной раз повредил связки колена, из-за чего он пропустил два продолжительных периода ранее в этом сезоне.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поспешил развеять эти опасения, однако 27-летний Де Брюйне едва ли успеет вернуться к дерби Манчестера через четыре дня.



"Я пока не разговаривал с ним, но думаю, это мышечная травма. Я не знаю, насколько она серьезна, но думаю, следующий матч он пропустит".



"Я не разговаривал с ним, но он держался за заднюю поверхность бедра. Возможно, завтра ситуация прояснится", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.