"Манчестер Сити" следит за Фелишем и Йовичем

Жоау Фелиш "Манчестер Сити" обдумывает приобретение восходящей звезды "Бенфики" Жоау Фелиша, а также следит за нападающим "Айнтрахта" Лукой Йовичем.

19-летний Фелиш, способный сыграть на обоих краях и по центру нападения, совершил настоящий прорыв в своем развитии в этом сезоне, забив 16 голов в 38 матчах с учетом всех соревнований.

Несколько месяцев назад серьезный интерес к Фелишу проявил и "Сити", а на прошлой неделе спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн лично посетил матч Лиги Европы между "Бенфикой" и "Айнтрахтом", став свидетелем хет-трика Жоау.

Осведомленные с ситуацией источники сообщили Goal, что теперь "Сити" усиленно работает над тем, чтобы не проиграть борьбу за португальца другим топ-клубам, включая "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Бегиристайн уже вовсю общается с агентом игрока Жорже Мендешем.

В то же время "горожане" не готовы переплачивать за Фелиша, чьи отступные по контракту составляют 120 миллионов евро (103 млн. фунтов).

Также "Сити" следит и за Йовичем — на прошлой неделе Бегиристайну повезло увидеть не только хет-трик Фелиша, но и гол Луки. 21-летний серб отличился уже 25 раз в этом сезоне, тоже попав на радар к топ-клубам.


Метки Айнтрахт, Бенфика, Йович, Манчестер Сити, Фелиш

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2019 17:00

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  1. silva77 20.04.2019 17:57 # silva77
    Брать - делигт, фелиш, нереш, ндомбеле = Чемп можно не начитать

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  2. liverpool1892est 20.04.2019 17:34 # liverpool1892est
    Фелиш будущая звезда уровня Роналду и Месси,топарь жуткий,надо брать сейчас!!

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