"Манчестер Сити" следит за Фелишем и Йовичем
"Манчестер Сити" обдумывает приобретение восходящей звезды "Бенфики" Жоау Фелиша, а также следит за нападающим "Айнтрахта" Лукой Йовичем.
19-летний Фелиш, способный сыграть на обоих краях и по центру нападения, совершил настоящий прорыв в своем развитии в этом сезоне, забив 16 голов в 38 матчах с учетом всех соревнований.
Несколько месяцев назад серьезный интерес к Фелишу проявил и "Сити", а на прошлой неделе спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн лично посетил матч Лиги Европы между "Бенфикой" и "Айнтрахтом", став свидетелем хет-трика Жоау.
Осведомленные с ситуацией источники сообщили Goal, что теперь "Сити" усиленно работает над тем, чтобы не проиграть борьбу за португальца другим топ-клубам, включая "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Бегиристайн уже вовсю общается с агентом игрока Жорже Мендешем.
В то же время "горожане" не готовы переплачивать за Фелиша, чьи отступные по контракту составляют 120 миллионов евро (103 млн. фунтов).
Также "Сити" следит и за Йовичем — на прошлой неделе Бегиристайну повезло увидеть не только хет-трик Фелиша, но и гол Луки. 21-летний серб отличился уже 25 раз в этом сезоне, тоже попав на радар к топ-клубам.
20.04.2019 17:00
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Последние комментарии:
Брать - делигт, фелиш, нереш, ндомбеле = Чемп можно не начитать
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Фелиш будущая звезда уровня Роналду и Месси,топарь жуткий,надо брать сейчас!!
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