"Сити" взял реванш у "Тоттенхэма" за вылет из Лиги Чемпионов
Быстрый гол в исполнении Фила Фодена позволил "Манчестер Сити" взять реванш у своего обидчика по Лиге Чемпионов "Тоттенхэма", одержав победу 1:0 и вернувшись на вершину Премьер-Лиги.
Относительно матча в среду в стартовом составе "горожан" появились Джон Стоунс, Александр Зинченко и Фил Фоден, заменив Венсана Компани, Бенжамена Менди и Давида Сильву.
А вот стартовый состав "шпор" обновился на пятерых игроков, включая голкипера. Свой шанс получили Пауло Гассанига, Давинсон Санчес, Хуан Фойт, Бен Дэвис и Эрик Дайер.
Команды вышли на поле "Этихад" в той же форме, что и тремя днями ранее, но на этом чувство дежавю не закончилось. Как и в матче Лиги Чемпионов, на сей раз зрители увидели быстрый гол. Уже на пятой минуте Бернарду Силва выполнил заброс к дальней штанге, а Серхио Агуэро сделал скидку вдоль ворот, и Фодену лишь оставалось подставить голову — 1:0.
На сей раз "Тоттенхэм" не пожелал играть в открытый футбол, сосредоточившись на сдерживании разозленного соперника и уповая на контратаки — контратаки, которые порой получались довольно неплохими.
На 20-й минуте гостям откровенно повезло. Ян Вертонген сбил в штрафной Бернарду Силву, однако рефери Майкл Оливер не отреагировал, не имея возможности обратиться к VAR.
На 38-й минуте хозяева потеряли с травмой Кевина Де Брюйне, который вынужденно уступил свое место на поле Фернандиньо.
Последнее слово в первом тайме осталось за "шпорами". Неутомимый Сон Хен Мин прорвался мимо Эмерика Лапорта и вышел один на один с Эдерсоном, но тот вовремя сократил дистанцию и руками заблокировал удар южнокорейца.
Второй тайм "Сити" тоже начал с наскока, однако "Тоттенхэм" выдержал это давление, а затем показал зубы — Деле Алли имел все основания получить пенальти после того, как Кайл Уолкер рукой лишил его мяча.
На 71-й минуте "горожане" впервые по-настоящему напрягли Гассанигу. Пауло выручил свою команду, ногой отразив удар в упор Рахима Стерлинга.
В концовке матча нервы стали накаляться. Хозяева понимали, насколько хрупко их преимущество, гости не оставляли попыток отыграться — Маурисио Почеттино даже снял с игры Тоби Алдервейрелда и выпустил Фернандо Льоренте. Однако счет уже не изменился.
Этот матч мог бы сложиться иначе, будь у рефери Майкла Оливера доступ к VAR. Но вышло, как вышло, и "Сити" получил свое небольшое утешение за вылет из Лиги Чемпионов, заодно вернувшись на вершину Премьер-Лиги.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
20.04.2019 16:25
Просмотров: 642
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Дааа, как и ожидалось, вся портовня под шконарем, да что ж ты будешь.
(ответить)
Как же доставляет наблюдать над тем как горят портовые хуесосы)))
Это прелестно))
(ответить)
Что по матчу то после быстрого гола просто провели 85 минут в эконом режиме. Такой беспомощной команды я не видел вообще давно. Надеюсь они вылетят из топ 4 и обосрутся в ЛЧ.
Ну и еще раз доказываем что матч в ЛЧ был подставной. Одна и та же команда забила нам 3 мяча полнедели назад и просто еле ходила по полю сегодня, так не бывает.
(ответить)
Стерлинг тестостерона вьебал с утра чтоли, какой то заряженный слишком, надо было красную ему, но он же черный, это не толерантно
(ответить)
Желаю чтобы петухи скатились нахуй с 3места.
Арсенал челси вперед
(ответить)
чемпионы по игре руками:)
(ответить)
Мрази
(ответить)
Рад за фодена , хороший матч . Чего не сказать о судье
(ответить)
лучше уж челче косое будет в четверке, чем петунхэм обоссаннный. челче, еби курей
(ответить)
прыг-скок очередной ОТСКОК. 100% пенальти...
(ответить)
К О Р О Л Е В Ы
О
Р
О
Л
Е
В
Ы
(ответить)
Поздравления глоубятне с чемпионством. Заслужили.
И любо-дорого наблюдать горящих колбасных обрыганов. Спасли фапл от скаузерской оргии, красавцы.
(ответить)
Горят перлачельники подливеров, ай горят.
Сити был плох, в сравнении с недавних матчем. Шпоры тоже были не ахти. По большому счету на классе или фарте выиграл мс, называйте как хотите.
(ответить)
мда, петунхэм офишали самый опущенный клуб апл, просто пидоры зашкваренные. вылетят из лч в след раунде и еще и хуй отсосут вместо попадания в четверку лохи позорные.
(ответить)
КОРОЛИ на троне!!!
Лузерпуль на ....... ???
(ответить)
1 Манчестер Сити 34 86
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Когда я начал болеть за Сити, я стал успешным человеком. Сначала надо мной посмеивались, но со временем фраза "Я болею за Манчестер Сити, чемпионов Англии" быстро стала вызывать уважение коллег, а девушки, они ведь любят ушами, сразу слышали про что-то успешное и заводили диалог со мной, просили рассказать что-нибудь про футбол и мило хлопали глазками.
Я стал чувствовать себя уверенее, лучше одеваться, тратить больше денег на одежду и спортзал, ко мне стали тянуться люди и считаться с моим мнением. Манчестер Сити дал мне успех и я очень благодарен клубу за это.
А если бы я болел за Ливерпуль, что бы я сказал девушкам? Нууу, вот там у нас был Стивен Джеррард... он такой крутой, такой крутой... но правда он обосрался подскользнулся на собственном поносе и не выиграл титул... и вообще уже 30 лет без титула но зато игра же, Клопп там... - на середине фразы любая девушка развернулась бы и ушла. Никому не интересны неудачники.
Спасибо Сити, сегодняшним матчем мы оформляем очередное чемпионство, а я открываю очередную бутылку элитного выдержанного вина и отмечаю.
(ответить)
Пепка пипку клоппке в попку
(ответить)
Порт, що с епалом?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий