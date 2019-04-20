"Сити" взял реванш у "Тоттенхэма" за вылет из Лиги Чемпионов

Быстрый гол в исполнении Фила Фодена позволил "Манчестер Сити" взять реванш у своего обидчика по Лиге Чемпионов "Тоттенхэма", одержав победу 1:0 и вернувшись на вершину Премьер-Лиги.

Относительно матча в среду в стартовом составе "горожан" появились Джон Стоунс, Александр Зинченко и Фил Фоден, заменив Венсана Компани, Бенжамена Менди и Давида Сильву.



А вот стартовый состав "шпор" обновился на пятерых игроков, включая голкипера. Свой шанс получили Пауло Гассанига, Давинсон Санчес, Хуан Фойт, Бен Дэвис и Эрик Дайер.



Команды вышли на поле "Этихад" в той же форме, что и тремя днями ранее, но на этом чувство дежавю не закончилось. Как и в матче Лиги Чемпионов, на сей раз зрители увидели быстрый гол. Уже на пятой минуте Бернарду Силва выполнил заброс к дальней штанге, а Серхио Агуэро сделал скидку вдоль ворот, и Фодену лишь оставалось подставить голову — 1:0.



На сей раз "Тоттенхэм" не пожелал играть в открытый футбол, сосредоточившись на сдерживании разозленного соперника и уповая на контратаки — контратаки, которые порой получались довольно неплохими.



На 20-й минуте гостям откровенно повезло. Ян Вертонген сбил в штрафной Бернарду Силву, однако рефери Майкл Оливер не отреагировал, не имея возможности обратиться к VAR.



На 38-й минуте хозяева потеряли с травмой Кевина Де Брюйне, который вынужденно уступил свое место на поле Фернандиньо.



Последнее слово в первом тайме осталось за "шпорами". Неутомимый Сон Хен Мин прорвался мимо Эмерика Лапорта и вышел один на один с Эдерсоном, но тот вовремя сократил дистанцию и руками заблокировал удар южнокорейца.



Второй тайм "Сити" тоже начал с наскока, однако "Тоттенхэм" выдержал это давление, а затем показал зубы — Деле Алли имел все основания получить пенальти после того, как Кайл Уолкер рукой лишил его мяча.



На 71-й минуте "горожане" впервые по-настоящему напрягли Гассанигу. Пауло выручил свою команду, ногой отразив удар в упор Рахима Стерлинга.



В концовке матча нервы стали накаляться. Хозяева понимали, насколько хрупко их преимущество, гости не оставляли попыток отыграться — Маурисио Почеттино даже снял с игры Тоби Алдервейрелда и выпустил Фернандо Льоренте. Однако счет уже не изменился.



Этот матч мог бы сложиться иначе, будь у рефери Майкла Оливера доступ к VAR. Но вышло, как вышло, и "Сити" получил свое небольшое утешение за вылет из Лиги Чемпионов, заодно вернувшись на вершину Премьер-Лиги.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче