"Сити" взял реванш у "Тоттенхэма" за вылет из Лиги Чемпионов

Фил Фоден Быстрый гол в исполнении Фила Фодена позволил "Манчестер Сити" взять реванш у своего обидчика по Лиге Чемпионов "Тоттенхэма", одержав победу 1:0 и вернувшись на вершину Премьер-Лиги.

Относительно матча в среду в стартовом составе "горожан" появились Джон Стоунс, Александр Зинченко и Фил Фоден, заменив Венсана Компани, Бенжамена Менди и Давида Сильву.

А вот стартовый состав "шпор" обновился на пятерых игроков, включая голкипера. Свой шанс получили Пауло Гассанига, Давинсон Санчес, Хуан Фойт, Бен Дэвис и Эрик Дайер.

Команды вышли на поле "Этихад" в той же форме, что и тремя днями ранее, но на этом чувство дежавю не закончилось. Как и в матче Лиги Чемпионов, на сей раз зрители увидели быстрый гол. Уже на пятой минуте Бернарду Силва выполнил заброс к дальней штанге, а Серхио Агуэро сделал скидку вдоль ворот, и Фодену лишь оставалось подставить голову — 1:0.

На сей раз "Тоттенхэм" не пожелал играть в открытый футбол, сосредоточившись на сдерживании разозленного соперника и уповая на контратаки — контратаки, которые порой получались довольно неплохими.

На 20-й минуте гостям откровенно повезло. Ян Вертонген сбил в штрафной Бернарду Силву, однако рефери Майкл Оливер не отреагировал, не имея возможности обратиться к VAR.

На 38-й минуте хозяева потеряли с травмой Кевина Де Брюйне, который вынужденно уступил свое место на поле Фернандиньо.

Последнее слово в первом тайме осталось за "шпорами". Неутомимый Сон Хен Мин прорвался мимо Эмерика Лапорта и вышел один на один с Эдерсоном, но тот вовремя сократил дистанцию и руками заблокировал удар южнокорейца.

Второй тайм "Сити" тоже начал с наскока, однако "Тоттенхэм" выдержал это давление, а затем показал зубы — Деле Алли имел все основания получить пенальти после того, как Кайл Уолкер рукой лишил его мяча.

На 71-й минуте "горожане" впервые по-настоящему напрягли Гассанигу. Пауло выручил свою команду, ногой отразив удар в упор Рахима Стерлинга.

В концовке матча нервы стали накаляться. Хозяева понимали, насколько хрупко их преимущество, гости не оставляли попыток отыграться — Маурисио Почеттино даже снял с игры Тоби Алдервейрелда и выпустил Фернандо Льоренте. Однако счет уже не изменился.

Этот матч мог бы сложиться иначе, будь у рефери Майкла Оливера доступ к VAR. Но вышло, как вышло, и "Сити" получил свое небольшое утешение за вылет из Лиги Чемпионов, заодно вернувшись на вершину Премьер-Лиги.

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2019 16:25

Количество просмотров Просмотров: 642

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ry-l 20.04.2019 16:39 # ry-l
    Дааа, как и ожидалось, вся портовня под шконарем, да что ж ты будешь.

    (ответить)

  2. mancityman 20.04.2019 16:36 # mancityman
    Как же доставляет наблюдать над тем как горят портовые хуесосы)))
    Это прелестно))

    (ответить)

  3. superglor 20.04.2019 16:34 # superglor
    Что по матчу то после быстрого гола просто провели 85 минут в эконом режиме. Такой беспомощной команды я не видел вообще давно. Надеюсь они вылетят из топ 4 и обосрутся в ЛЧ.

    Ну и еще раз доказываем что матч в ЛЧ был подставной. Одна и та же команда забила нам 3 мяча полнедели назад и просто еле ходила по полю сегодня, так не бывает.

    (ответить)

  4. uyga 20.04.2019 16:34 # uyga
    Стерлинг тестостерона вьебал с утра чтоли, какой то заряженный слишком, надо было красную ему, но он же черный, это не толерантно

    (ответить)

  5. chr1s8rown 20.04.2019 16:33 # chr1s8rown
    Желаю чтобы петухи скатились нахуй с 3места.
    Арсенал челси вперед

    (ответить)

  6. alexomck 20.04.2019 16:33 # alexomck
    чемпионы по игре руками:)

    (ответить)

  7. pistolero-lfc 20.04.2019 16:33 # pistolero-lfc
    Мрази

    (ответить)

  8. highneken 20.04.2019 16:33 # highneken
    Рад за фодена , хороший матч . Чего не сказать о судье

    (ответить)

  9. hammersmith 20.04.2019 16:32 # hammersmith
    лучше уж челче косое будет в четверке, чем петунхэм обоссаннный. челче, еби курей

    (ответить)

  10. only--liverpool 20.04.2019 16:32 # only--liverpool
    прыг-скок очередной ОТСКОК. 100% пенальти...

    (ответить)

  11. electric 20.04.2019 16:32 # electric
    К О Р О Л Е В Ы
    О
    Р
    О
    Л
    Е
    В
    Ы

    (ответить)

  12. ry-l 20.04.2019 16:32 # ry-l
    Поздравления глоубятне с чемпионством. Заслужили.
    И любо-дорого наблюдать горящих колбасных обрыганов. Спасли фапл от скаузерской оргии, красавцы.

    (ответить)

  13. thegodfather 20.04.2019 16:31 # thegodfather
    Горят перлачельники подливеров, ай горят.
    Сити был плох, в сравнении с недавних матчем. Шпоры тоже были не ахти. По большому счету на классе или фарте выиграл мс, называйте как хотите.

    (ответить)

  14. hammersmith 20.04.2019 16:30 # hammersmith
    мда, петунхэм офишали самый опущенный клуб апл, просто пидоры зашкваренные. вылетят из лч в след раунде и еще и хуй отсосут вместо попадания в четверку лохи позорные.

    (ответить)

  15. mancityman 20.04.2019 16:30 # mancityman
    КОРОЛИ на троне!!!
    Лузерпуль на ....... ???Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  16. griezmann 20.04.2019 16:30 # griezmann
    1 Манчестер Сити 34 86

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  17. superglor 20.04.2019 16:30 # superglor
    Когда я начал болеть за Сити, я стал успешным человеком. Сначала надо мной посмеивались, но со временем фраза "Я болею за Манчестер Сити, чемпионов Англии" быстро стала вызывать уважение коллег, а девушки, они ведь любят ушами, сразу слышали про что-то успешное и заводили диалог со мной, просили рассказать что-нибудь про футбол и мило хлопали глазками.

    Я стал чувствовать себя уверенее, лучше одеваться, тратить больше денег на одежду и спортзал, ко мне стали тянуться люди и считаться с моим мнением. Манчестер Сити дал мне успех и я очень благодарен клубу за это.

    А если бы я болел за Ливерпуль, что бы я сказал девушкам? Нууу, вот там у нас был Стивен Джеррард... он такой крутой, такой крутой... но правда он обосрался подскользнулся на собственном поносе и не выиграл титул... и вообще уже 30 лет без титула но зато игра же, Клопп там... - на середине фразы любая девушка развернулась бы и ушла. Никому не интересны неудачники.

    Спасибо Сити, сегодняшним матчем мы оформляем очередное чемпионство, а я открываю очередную бутылку элитного выдержанного вина и отмечаю.

    (ответить)

  18. kukuruzzo 20.04.2019 16:30 # kukuruzzo
    Пепка пипку клоппке в попку

    (ответить)

  19. wmrpkvhzeflbrmo 20.04.2019 16:30 # wmrpkvhzeflbrmo
    Порт, що с епалом?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: