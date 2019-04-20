Объявлен шорт-лист номинантов на звание Игрока Года по версии PFA

Шестеро футболистов, включая трех представителей "Манчестер Сити", вошли в финальный шорт-лист на звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Уже в воскресенье вечером в Лондоне пройдет церемония, на которой будут распределены главные индивидуальные награды по итогам завершающегося сезона.



Как сообщает BBC, на сей раз награда Игроку Года достанется Серхио Агуэро, Бернарду Силве, Рахиму Стерлингу (все — "Манчестер Сити"), Виргилу Ван Дейку, Садио Мане (оба — "Ливерпуль") или Эдену Азару ("Челси").



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, прошлогодний обладатель награды, на сей раз даже не попал в шорт-лист, хотя в данный момент вместе с Агуэро возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги (по 19 голов).



Также стало известно, что за звание молодого Игрока Года поспорят упомянутый Стерлинг, Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля", Деклан Райс из "Вест Хэма" и Дэвид Брукс из "Борнмута".



Отметим, что на награду лучшему молодому игроку года могут претендовать только те футболисты, которым на момент старта сезона было 23 года или меньше.



И в той, и в другой номинации победитель определяется с помощью голосования самих игроков, членов PFA.