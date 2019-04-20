Клопп: "Ливерпуль" не ощущает давления и видит свою ситуацию как возможность"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда рассматривает свою ситуацию как большую возможность и не ощущает давления.

Как известно, "красные" все еще сохраняют шансы на золотой дубль, но от титула Премьер-Лиги их отделяет "Манчестер Сити", а от финала Лиги Чемпионов — грозная "Барселона".



В предыдущие годы "Ливерпуль" уже неоднократно останавливался в шаге от больших целей, неизменно оступаясь в последний момент, однако Клопп не вспоминает об этом.



"Мы по-прежнему не ощущаем давления. Мы рассматриваем это и ощущаем как возможность".



"У нас невероятно сильные конкуренты. Мы должны выиграть все свои матчи, что само по себе достаточно тяжело. С одной стороны нашим конкурентом является "Манчестер Сити", и это не делает твою жизнь проще. В Лиге Чемпионов та же ситуация, нам играть с "Барселоной".



"В мире есть не так много команд сильнее, чем перечисленные мной, поэтому как мы можем думать, что наполовину прошли их? Мы в гонке. А раз ты в гонке, значит ты можешь победить, и именно к этому мы стремимся".



"Именно так мы смотрим на вещи, причем уже давно. Я не вижу большой разницы с прошлым годом, за тем лишь исключением, что сейчас мы ведем более позитивную борьбу. Сражаться за попадание в Лигу Чемпионов — вот настоящее давление, потому что многое поменяется в зависимости от того, попадешь ты туда в итоге или нет".



"Бороться за победу в лиге гораздо приятнее. К этому мы и стремимся, но это все равно тяжело. Сейчас мы можем поболтать, но в воскресенье нам придется попотеть и пережить ряд очень непростых моментов. Если мы сделаем это, у нас будут шансы на победу", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.