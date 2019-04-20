Уолкер: "Сити" хочет войти в историю"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что его команда все еще может войти в историю, несмотря на вылет из Лиги Чемпионов.

Попрощавшись с мечтой о покере на текущей неделе, "горожан" все еще имеют шансы завершить кампанию с тремя трофеями. Уолкер считает, что это должно стать источником мотивации для его команды.



"То, чего мы могли добиться до среды, говорит о том, как далеко этот клуб продвинулся. Игроки заслуживают похвалы за это. Но это всегда тяжело, когда речь о матчах на вылет. В Премьер-Лиге ты можешь позволить себе проиграть пару матчей, а плей-офф Лиги Чемпионов — это кубковый турнир".



"Мы хотим войти в историю. Было замечательно переписать рекорды в прошлом году, но в этом году мы хотим защитить чемпионское звание, чего, кажется, никому не удавалось уже девять лет".



"Это будет очень тяжело, учитывая оставшиеся матчи, но футбол — безумная игра, и здесь может произойти все. Мы будем сражаться до конца".



"Мы должны быть готовы и полностью сосредоточены. Мы в долгу перед фанатами. Нам нужно проявить себя в субботу, в затем сделать то же самое в дерби в среду", — сообщил Уолкер Sky Sports.