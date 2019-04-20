Уолкер: "Сити" хочет войти в историю"

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что его команда все еще может войти в историю, несмотря на вылет из Лиги Чемпионов.

Попрощавшись с мечтой о покере на текущей неделе, "горожан" все еще имеют шансы завершить кампанию с тремя трофеями. Уолкер считает, что это должно стать источником мотивации для его команды.

"То, чего мы могли добиться до среды, говорит о том, как далеко этот клуб продвинулся. Игроки заслуживают похвалы за это. Но это всегда тяжело, когда речь о матчах на вылет. В Премьер-Лиге ты можешь позволить себе проиграть пару матчей, а плей-офф Лиги Чемпионов — это кубковый турнир".

"Мы хотим войти в историю. Было замечательно переписать рекорды в прошлом году, но в этом году мы хотим защитить чемпионское звание, чего, кажется, никому не удавалось уже девять лет".

"Это будет очень тяжело, учитывая оставшиеся матчи, но футбол — безумная игра, и здесь может произойти все. Мы будем сражаться до конца".

"Мы должны быть готовы и полностью сосредоточены. Мы в долгу перед фанатами. Нам нужно проявить себя в субботу, в затем сделать то же самое в дерби в среду", — сообщил Уолкер Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 873

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  1. mcfc-fantactic 20.04.2019 14:29 # mcfc-fantactic
    Все равно мы проведем шершавым мухомором по еб,летам хейтеров. Разкукарекались петушки, на проход петушатни))) ничего суки!!! Цыплят по...концу сезона считают!

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  2. makeewadim 20.04.2019 14:26 # makeewadim
    Меня поражают игрочелы, которые яро хотят победить свой бывший клуб

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  3. felixok 20.04.2019 13:54 # felixok
    Пока что только история вошла в сити...

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  4. silva77 20.04.2019 13:52 # silva77
    ХВАТИТ УЖЕ, ПОРА УЖЕ УНИЗИТЬ ЭТИХ ВСЕХ ВЫСКОЧЕК

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  5. alex7301 20.04.2019 13:49 # alex7301
    Вот поэтому МЮ и велик Требл только им был по рукам

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  6. blackdreamer 20.04.2019 13:45 # blackdreamer
    уже вошли
    лошары с нулём на рукаве

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  7. tot35 20.04.2019 13:08 # tot35
    По вылетам от англ.команд в плофах)

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  8. januzaj00 20.04.2019 13:04 # januzaj00
    В очередную неудачную историю для лузерпупа точно попадёте

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