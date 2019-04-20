Уолкер: "Сити" хочет войти в историю"
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что его команда все еще может войти в историю, несмотря на вылет из Лиги Чемпионов.
Попрощавшись с мечтой о покере на текущей неделе, "горожан" все еще имеют шансы завершить кампанию с тремя трофеями. Уолкер считает, что это должно стать источником мотивации для его команды.
"То, чего мы могли добиться до среды, говорит о том, как далеко этот клуб продвинулся. Игроки заслуживают похвалы за это. Но это всегда тяжело, когда речь о матчах на вылет. В Премьер-Лиге ты можешь позволить себе проиграть пару матчей, а плей-офф Лиги Чемпионов — это кубковый турнир".
"Мы хотим войти в историю. Было замечательно переписать рекорды в прошлом году, но в этом году мы хотим защитить чемпионское звание, чего, кажется, никому не удавалось уже девять лет".
"Это будет очень тяжело, учитывая оставшиеся матчи, но футбол — безумная игра, и здесь может произойти все. Мы будем сражаться до конца".
"Мы должны быть готовы и полностью сосредоточены. Мы в долгу перед фанатами. Нам нужно проявить себя в субботу, в затем сделать то же самое в дерби в среду", — сообщил Уолкер Sky Sports.
20.04.2019 13:00
Просмотров: 873
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Все равно мы проведем шершавым мухомором по еб,летам хейтеров. Разкукарекались петушки, на проход петушатни))) ничего суки!!! Цыплят по...концу сезона считают!
(ответить)
Меня поражают игрочелы, которые яро хотят победить свой бывший клуб
(ответить)
Пока что только история вошла в сити...
(ответить)
ХВАТИТ УЖЕ, ПОРА УЖЕ УНИЗИТЬ ЭТИХ ВСЕХ ВЫСКОЧЕК
(ответить)
Вот поэтому МЮ и велик Требл только им был по рукам
(ответить)
уже вошли
лошары с нулём на рукаве
(ответить)
По вылетам от англ.команд в плофах)
(ответить)
В очередную неудачную историю для лузерпупа точно попадёте
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий