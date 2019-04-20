Бенитес хочет еще раз выиграть Лигу Чемпионов

Рафаэль Бенитес Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что хочет тренировать до 70 лет и до тех пор надеется еще раз выиграть Лигу Чемпионов.

В данный момент 59-летний испанец решает, будет ли он продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с "сороками". Рафаэль выдвинул свои условия клубу и теперь ждет ответа.

В 2005 году Бенитес привел "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов, и хотя сейчас Рафаэль работает на несколько другом уровне, амбиции остаются при нем.

"Мне нравится сражаться за трофеи, и я хочу делать это. Лучший трофей — это Лига Чемпионов, и я бы хотел выиграть его в следующие 11 лет".

"Вчера я разговаривал с другом и сказал ему, что буду тренировать еще 11 лет. Этого будет достаточно. Вы можете видеть, что Рой Ходжсон еще тренирует в этом возрасте".

"Мне нравится тренировать команды и игроков, это делает меня счастливым. Мы всегда устремлены вперед. У меня в штабе молодые люди, и мы всегда думаем, как стать лучше", — цитирует Бенитеса BBC.


Метки Бенитес, Ньюкасл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2019 12:00

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  1. sausage 20.04.2019 12:19 # sausage
    Кстати, правильный тренер для Челси.

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  2. liverpool1892est 20.04.2019 12:16 # liverpool1892est
    Да что он себе позволяет этот жирдяй:)

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  3. shearer1 20.04.2019 12:02 # shearer1
    Ньюкасл чемпик ЛЧ.
    У нас есть ещеё 11 лет.
    За это время новый инвестор уже прибудет. Надеюсь...

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