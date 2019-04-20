Бенитес хочет еще раз выиграть Лигу Чемпионов

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что хочет тренировать до 70 лет и до тех пор надеется еще раз выиграть Лигу Чемпионов.

В данный момент 59-летний испанец решает, будет ли он продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с "сороками". Рафаэль выдвинул свои условия клубу и теперь ждет ответа.



В 2005 году Бенитес привел "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов, и хотя сейчас Рафаэль работает на несколько другом уровне, амбиции остаются при нем.



"Мне нравится сражаться за трофеи, и я хочу делать это. Лучший трофей — это Лига Чемпионов, и я бы хотел выиграть его в следующие 11 лет".



"Вчера я разговаривал с другом и сказал ему, что буду тренировать еще 11 лет. Этого будет достаточно. Вы можете видеть, что Рой Ходжсон еще тренирует в этом возрасте".



"Мне нравится тренировать команды и игроков, это делает меня счастливым. Мы всегда устремлены вперед. У меня в штабе молодые люди, и мы всегда думаем, как стать лучше", — цитирует Бенитеса BBC.