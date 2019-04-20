Почеттино: "Сити" жаждет не мести, а трех очков"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что "Манчестер Сити" не будет помышлять о мести в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад".

В субботу "шпоры" вернутся на "Этихад", где в минувшую среду они в захватывающем матче выбили "горожан" из Лиги Чемпионов.



На пресс-конференции в пятницу Хосеп Гвардиола говорил, что его команде до сих пор больно от той манеры, в которой "Сити" покинул соревнование, однако Почеттино уверен, что соперник быстро переключится на Премьер-Лигу и постарается набрать три очка — не ради мести, а ради титула.



"Определенно, они переключатся с Лиги Чемпионов на Премьер-Лигу, как и мы сами. Они сражаются за такую важную вещь, как титул Премьер-Лиги. Выиграть Премьер-Лигу — это принципиальная задача для них, а нам нужно думать, как попасть в топ-4. Такова наша задача, и выполнить ее будет тяжело".



"Мы в сложной ситуации, потому что обстоятельства далеки от идеальных. У соперника почти все игроки здоровы, тогда как нам не хватает кое-кого важного, а состояние других нам еще предстоит оценить. Нам нужно подумать, как восполнить эти потери".



"Мы определенно должны быть готовы к битве с ними и ожидать тяжелого матча. Они будут сражаться не ради мести. Конечно, они будут стараться выиграть матч, потому что нуждаются в трех очках, как и мы сами", — цитирует Почеттино The Telegraph.